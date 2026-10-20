टीचर की बेटी बनीं DSP, जतारा की पूजा लक्षकार ने MPPSC में पाई 8वीं रैंक, अब डिप्टी कलेक्टर बनने की तैयारी
मध्य प्रदेश के जतारा की पूजा लक्षकार ने MPPSC में 8वीं रैंक लाकर DSP का पद हासिल किया है। शिक्षक पिता की सभी 5 बेटियां सरकारी अफसर हैं। पूजा का अगला लक्ष्य अब डिप्टी कलेक्टर बनना है।
कहा जाता है कि अगर आपके दिल में अपने सपनों को पूरा करने का पक्का इरादा हो, तो कोई भी चुनौती आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसा ही कुछ साबित कर दिखाया है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर की रहने वाली पूजा लक्षकार ने। उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल कर उप-पुलिस अधीक्षक (DSP) का पद हासिल किया है। पूजा की यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी मिसाल है जो बड़े सरकारी पद पर पहुंचने का सपना देखते हैं।
शुरुआती पढ़ाई और IAS बनने का सपना
पूजा लक्षकार की शुरुआती शिक्षा काफी सादगी भरी रही। उन्होंने पहली से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई जतारा के ही सरस्वती शिशु मंदिर से पूरी की। इसके बाद उनके पिता ने उनका दाखिला टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाली पूजा ने 12वीं (हायर सेकेंडरी) की परीक्षा में 90 प्रतिशत अंक हासिल किए। उनके मन में बचपन से ही एक बड़ा अफसर IAS बनने का सपना था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंदौर आ गईं और वहां के मशहूर होल्कर साइंस कॉलेज से गणित में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद ही उन्होंने इंदौर में रहकर MPPSC की सिविल सर्विसेज तैयारी शुरू कर दी।
शिक्षक पिता और 5 बेटियों की अनोखी मिसाल
पूजा लक्षकार का पारिवारिक बैकग्राउंड किसी मिसाल से कम नहीं है। उनके पिता पेशे से शिक्षक हैं और उनके परिवार में कोई बेटा नहीं, बल्कि पांच बेटियां हैं। अक्सर समाज में बेटियों को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन पूजा के पिता ने अपनी पांचों बेटियों की पढ़ाई-लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। परिणाम यह रहा कि पूजा की चार बड़ी बहनें पहले से ही सरकारी नौकरियों में सेवाएं दे रही हैं और अब पांचवीं बेटी पूजा ने MPPSC में 8वीं रैंक लाकर परिवार का नाम रोशन कर दिया है।
"पिक्चर अभी बाकी है" – अगला लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर
पूजा ने अपना पहला सिविल सर्विसेज एग्जाम साल 2019 में दिया था। इसके बाद 2021 की MPPSC परीक्षा में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें राज्यभर में 8वां स्थान मिला, जिससे उनका चयन DSP पद के लिए हुआ। लेकिन पूजा यहीं रुकने वाली नहीं हैं। उनका कहना है कि उनकी मंजिल अभी आगे है और उनका अगला लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर बनना है। वे आने वाले नतीजों को लेकर काफी सकारात्मक हैं।
छात्रों को दिया सफलता का मंत्र
अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को देते हुए पूजा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद सरल और काम की सलाह दी है। उनका मानना है कि सिविल सर्विसेज जैसी कठिन परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभ्यर्थी परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस की सही समझ रखे। यदि सही दिशा में और नियमितता के साथ पढ़ाई की जाए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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