संक्षेप: MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य के आयुष विभाग के अंतर्गत 'आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (AMO)' के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 130 पदों को भरा जाएगा।

MPPSC Ayurveda Medical Officer Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य के आयुष विभाग के अंतर्गत 'आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (AMO)' के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 130 पदों को भरा जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर लें।

पदों का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत कुल 130 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जिसमें 50 पद जनरल कैटेगरी, 12 पद एससी कैटेगरी, 42 पद एसटी कैटेगरी, 19 पद ओबीसी कैटेगरी और 7 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं।

पात्रता और योग्यता शैक्षणिक योग्यता: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सी.सी.आई.एम.द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद मे स्नातक उपाधि।

2. मान्यता प्राप्त राज्य आयुर्वेदिक बोर्ड परिषद मध्यप्रदेश में रजिस्टर्ड।

3. आवेदन की अंतिम तिथि तक इन्टर्नशिप पूरी एवं म.प्र. आयुर्वेदिक यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से स्थायी जीवित पंजीयन अनिवार्य है।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा शुल्क चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से एक लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू शामिल होगा। लिखित परीक्षा में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी (SC, ST, OBC, PWD) के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि सामान्य श्रेणी और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त 40 रुपये पोर्टल शुल्क भी देय होगा।