MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानें कैसे मिलेगी नौकरी

संक्षेप:

MPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 'असिस्टेंट प्रोफेसर' के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विषयों में कुल 949 पदों को भरा जाएगा।

Dec 31, 2025 08:24 pm IST
MPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 'असिस्टेंट प्रोफेसर' के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विषयों में कुल 949 पदों को भरा जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया

आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 फरवरी, 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर लें।

पदों का विवरण और विषय

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 949 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गणित और विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय और तकनीकी विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। यह भर्ती प्रदेश के विभिन्न सरकारी डिग्री कॉलेजों में रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही है।

पात्रता और योग्यता

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन (Master's Degree) की डिग्री होनी चाहिए।

अनिवार्य परीक्षा: आवेदक का NET (National Eligibility Test) उत्तीर्ण होना या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित SET (State Eligibility Test) पास होना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में पीएचडी (Ph.D.) की डिग्री है, उन्हें नेट/सेट से छूट दी जा सकती है।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहि। मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया और शुल्क चयन प्रक्रिया

मुख्य रूप से दो चरणों में होगी: पहली लिखित परीक्षा और दूसरा इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के विषय ज्ञान और सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए यह 250 रुपये है, जबकि सामान्य श्रेणी और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें।

