Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MPPSC Assistant Professor Economics Result released at mppsc.mp.gov.in, pdf download direct link

MPPSC Assistant Professor Result: मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पद रिजल्ट mppsc.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: MPPSC Assistant Professor Result: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज 16 अक्टूबर, 2025 को MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स रिजल्ट 2022 जारी कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in पर चेक कर सकते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 09:17 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
MPPSC Assistant Professor Result: मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पद रिजल्ट mppsc.gov.in पर जारी, Direct Link

MPPSC Assistant Professor Result, Direct Link: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से आज 16 अक्टूबर, 2025 को MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर (इकोनॉमिक्स) परिणाम 2022 जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट इकोनॉमिक्स विषय के लिए जारी किया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में उपस्थित हुए थे, वे एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 104 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी। आयोग द्वारा 100 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है।

इस भर्ती के लिए, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 का आयोजन 04 अगस्त 2024 को किया गया था। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम 20 नवंबर 2024 को घोषित किया गया था। इस परीक्षा में आवेदकों के इंटरव्यू 22 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित किए गए है।

MPPSC Assistant Professor Result 2022: मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स रिजल्ट 2022 कैसे डाउनलोड करें?

जो अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको MPPSC Assistant Professor Result 2022 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स रिजल्ट 2022 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स रिजल्ट 2022 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
MPPSC Mp Result MPPSC Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।