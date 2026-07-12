MP ADPO Vacancy 2026: डीपीओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू, 24 जुलाई है लास्ट डेट; जानें योग्यता

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने एडीपीओ भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 24 जुलाई 2026 तक निर्धारित की है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लॉ में ग्रेजुएट युवाओं के पास सुनहरा मौका है। दरअसल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (Assistant District Prosecution Officer- ADPO) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार पहले किसी भी वजह से आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक बार फिर आवेदन करने का मौका दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

कब तक करें आवदेन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने एडीपीओ भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 24 जुलाई 2026 तक निर्धारित की है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।

कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि (Law) में स्नातक (LLB) की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा निर्धारित अन्य सभी पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता और अन्य नियमों को ध्यान से पढ़ लें।

आयु सीमा न्यूनतम आयु: 21 वर्ष

अधिकतम आयु: आयोग के नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर तय की जाएगी।

आरक्षित वर्ग को छूट: मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार SC, ST, OBC, EWS और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।

चयनित उम्मीदवारों को कितना मिलेगा वेतन? सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (Assistant District Prosecution Officer) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के वेतनमान के अनुसार 9,300 रुपये से 34,800 रुपये प्रतिमाह का मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) सहित अन्य सरकारी भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी नियमानुसार मिलेगा।

आवेदन शुल्क उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवार: 250 रुपये

मध्य प्रदेश के बाहर के सभी उम्मीदवार: 500 रुपये

भुगतान का माध्यम: आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:

1. सबसे पहले MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए Online Application या Registration लिंक पर क्लिक करें।

3. मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

4. इसके बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

5. निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

6. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. सभी जानकारियां एक बार जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।