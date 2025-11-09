MPPSC Final Result 2023: नायब तहसीलदार अजीत मिश्रा बने टॉपर, जानें संघर्ष से शिखर तक की कहानी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़MPPSC 2023 Final Result Topper, Naib Tehsildar Ajeet Mishra Tops Exam; Know His Journey from Struggle to Success
संक्षेप: MPPSC Result 2023: पन्ना जिले के रहने वाले अजीत मिश्रा ने MPPSC 2023 की परीक्षा में टॉप करके पहला स्थान हासिल किया है। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने नायब तहसीलदार के पद पर काम करते हुए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

Sun, 9 Nov 2025 09:42 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MPPSC Result 2023: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है और इस बार सफलता की कहानी खुद एक सरकारी अधिकारी ने लिखी है। पन्ना जिले के रहने वाले अजीत मिश्रा ने MPPSC 2023 की परीक्षा में टॉप करके पहला स्थान हासिल किया है।

अजीत मिश्रा की यह जीत इसलिए और भी खास है, क्योंकि वह पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने नायब तहसीलदार के पद पर काम करते हुए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

नायब तहसीलदार से बने प्रदेश के टॉपर

अजीत मिश्रा मूल रूप से पन्ना जिले के रहने वाले हैं। वे बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, उनके पिता एक किसान हैं और माताजी एक गृहणी हैं। अजीत ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में लगातार प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है, भले ही आप पहले से ही किसी पद पर क्यों न हों।

उनकी पिछली सफलताओं के बारे में बात करें तो, अजीत मिश्रा को लगभग तीन-चार महीने पहले ही मैहर में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति मिली थी। उन्होंने 2022 में भी नायब तहसीलदार के रूप में चयन हासिल किया था और 2024 में उन्हें सहायक निदेशक वित्त के पद के लिए भी चुना गया था। लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा से प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा में जाना था, जिसे उन्होंने 2023 की परीक्षा में टॉप करके पूरा कर दिखाया।

हाल ही में, अपनी आधिकारिक ड्यूटी से थोड़ा ब्रेक लेकर, वह एक महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ग्वालियर गए थे, और इसी दौरान उनके टॉपर बनने की खुशी की खबर आई।

कैसा रहा परीक्षा का प्रदर्शन?

एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के तहत कुल 229 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। अजीत मिश्रा ने अपने शानदार प्रदर्शन से टॉप किया है। उनके कुल अंक इस प्रकार रहे:

मुख्य परीक्षा : 821 अंक

इंटरव्यू मार्क्स: 145 अंक

कुल अंक : 966 अंक

अजीत मिश्रा की यह सफलता उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों और काम की व्यस्तता के बीच सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो एक पद पर रहते हुए भी आप उससे बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। नायब तहसीलदार की कुर्सी से MPPSC टॉपर बनने तक का उनका सफर यह सिद्ध करता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।

बोर्ड द्वारा जल्द ही अन्य चयनित उम्मीदवारों को उनके विभाग और पद आवंटित किए जाएंगे। इस बीच, अजीत मिश्रा की कहानी मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं को अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

