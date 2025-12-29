MPPKVVCL Vacancy 2025: बिजली विभाग में लाइन अटेंडेंट के 4,000 से अधिक पदों पर मौका, 10वीं पास करें आवेदन

संक्षेप: MPPKVVCL Line Attendant 2025: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने लाइन अटेंडेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 4,009 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

MPPKVVCL Vacancy 2025 Apply Online: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर सामने आया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने लाइन अटेंडेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 4,009 रिक्त पदों को भरा जाएगा। बिजली विभाग में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बहुत ही सरल रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) उत्तीर्ण उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है।

आयु सीमा की बात करें तो, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों (जैसे SC, ST, OBC और महिलाओं) को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क अगर आप इन पदों के लिए योग्य हैं, तो समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें।

आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित (General) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को 1200 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 600 रुपये रखा गया है।

चयन प्रक्रिया और वेतन लाइन अटेंडेंट के पदों पर चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा या मेरिट के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान 18,000 - 42,700 रुपए प्रतिमाह के साथ-साथ अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा। यह पद उन युवाओं के लिए बेहतरीन है जो तकनीकी क्षेत्र में शारीरिक मेहनत के साथ-साथ स्थिरता वाली नौकरी की तलाश में हैं।