मध्य प्रदेश में 346 पदों पर बंपर भर्तियां, इंजीनियर से लेकर फायरमैन तक पाएं मौका; आवेदन की तारीख करीब

MPPGCL ने जूनियर इंजीनियर, फायरमैन और अन्य 346 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSun, 24 Aug 2025 06:35 PM
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) ने जूनियर इंजीनियर, फायरमैन और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 346 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppgcl.mp.gov.in पर जाकर 31 अगस्त 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती का पूरा शेड्यूल

  • नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 17 जुलाई 2025
  • ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 23 जुलाई 2025 (सुबह 10:30 बजे)
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025 (रात 11:59 बजे)

कितनी फीस लगेगी?

सामान्य वर्ग (UR): 1200 रुपये

SC, ST, OBC, EWS, PWD (MP के उम्मीदवारों के लिए): 600 रुपये

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएट, B.Tech/B.E, MBBS, डिप्लोमा, ITI, 12वीं, 10वीं या 8वीं पास योग्यता होना ज़रूरी है।

आयु सीमा:

  • असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, शिफ्ट केमिस्ट - 21 से 40 साल
  • सिक्योरिटी ऑफिसर - 21 से 33 साल
  • जूनियर इंजीनियर, ऑफिस असिस्टेंट, फायरमैन, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर आदि - 18 से 40 साल
  • सिक्योरिटी गार्ड - 18 से 33 साल

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 15,500 से 1,77,500 रुपये तक का वेतन मिलेगा (पद अनुसार अलग-अलग)।

इन पदों पर निकली है भर्ती

असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल आदि) - 73 पद

शिफ्ट केमिस्ट - 13 पद

मेडिकल ऑफिसर - 02 पद

सिक्योरिटी ऑफिसर - 02 पद

पर्सनल ऑफिसर - 02 पद

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल) - 90 पद

प्लांट असिस्टेंट (मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) - 90 पद

ऑफिस असिस्टेंट - 17 पद

स्टोर असिस्टेंट - 02 पद

जूनियर स्टेनोग्राफर - 08 पद

फायरमैन - 06 पद

सिक्योरिटी गार्ड - 38 पद

वार्ड अया - 01 पद

वार्ड बॉय - 02 पद

Jobs News
