मध्य प्रदेश में इंजीनियरों के लिए शानदार नौकरी, 1.77 लाख तक होगी सैलरी; 40 साल वाले भी योग्य
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 14 असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर शानदार भर्ती शुरू हो गई है। योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहां जानें।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आप भी किसी शानदार और रुतबे वाली सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) ने असिस्टेंट इंजीनियर (पर्यावरण) के पदों पर भर्ती के लिए एक बेहतरीन मौका निकाला है। जो नौजवान लंबे समय से इस तरह के मौके का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इस भर्ती की सबसे खास बात ये है कि इसमें सैलरी पैकेज इतना शानदार है कि कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। शुरुआती सैलरी से लेकर अधिकतम वेतन 1.77 लाख रुपये तक जाता है। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी अहम बातें।
कितने पदों पर निकली है भर्ती?
एमपीपीसीबी ने इस ताजा भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 14 खाली पदों को भरने का फैसला किया है। समाज के हर वर्ग के उम्मीदवारों का ध्यान रखते हुए इन पदों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसका हिसाब कुछ इस तरह है:
- अनारक्षित (General): 5 पद
- अनुसूचित जाति (SC): 2 पद
- अनुसूचित जनजाति (ST): 3 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 3 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS): 1 पद
कौन कर सकता है अप्लाई?
अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं, तो इसकी शर्तें बहुत ही साफ-सुथरी रखी गई हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री बीई या बीटेक होनी चाहिए। इसके साथ ही पर्यावरण इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन एमई या एमटेक की डिग्री होना भी एकदम लाजमी है।
उम्र की सीमा: आवेदन करने वाले युवाओं की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। मध्य प्रदेश के रहने वाले आरक्षित वर्गों और महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमों के मुताबिक छूट भी दी जाएगी।
क्या है सेलेक्शन का तरीका
ये नौकरी सिर्फ एक महफूज़ करियर के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ मिलने वाली सैलरी भी कमाल की है। चुने गए उम्मीदवारों को पे लेवल-12 के तहत 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये हर महीने वेतन मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, हाउस रेंट और दूसरे सरकारी भत्ते भी जोड़े जाएंगे। जहां तक सेलेक्शन प्रोसेस की बात है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) देना होगा। इस टेस्ट को पास करने वालों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इन दोनों (80:20 के वेटेज) के आधार पर ही तैयार की जाएगी।
क्या है प्रोबेशन पीरियड का नियम?
सरकारी नौकरियों में सीधे पक्की नियुक्ति से पहले अक्सर एक प्रोबेशन पीरियड होती है। इस पद पर चुने गए उम्मीदवारों को शुरुआत में 2 साल के प्रोबेशन पर रखा जाएगा। इस दौरान सरकार के तय नियमों के हिसाब से ही न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा। जब आप अपनी दो साल की ये ट्रेनिंग और ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरी कर लेंगे, उसके बाद ही आपको पूरे भत्तों के साथ मुख्य वेतन का लाभ मिलने लगेगा।
कब और कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन अप्लाई करने का सिलसिला 10 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाए, तो फिक्र की बात नहीं है, आप 13 अप्रैल से लेकर 2 मई 2026 के बीच उसमें सुधार भी कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
1. सबसे पहले मध्य प्रदेश ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट www.mponline.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Recruitment' वाले सेक्शन पर क्लिक करें और वहां 'MPPCB' खोजें।
3. वहां 'Assistant Engineer (Environment) 2026' के सामने दिए गए 'Apply Online' के लिंक पर क्लिक करें।
4. अगर आप नए यूजर हैं, तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
5. इसके बाद अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड डालकर फॉर्म को पूरी सावधानी से भरें।
6. अपनी फोटो, सिग्नेचर और मांगी गई सभी जरूरी मार्कशीट्स साफ-सुथरे तरीके से अपलोड करें।
7. आखिर में अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर महफूज़ रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव