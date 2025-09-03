MPESB Vacancy: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने निकाली ग्रैजुएट के लिए 339 पदों पर भर्ती

MPESB Group 2 Sub Group 3 Recruitment 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से ग्रुप-2 सबग्रुप-3 भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 339 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

MPESB Group 2 Sub Group 3 Recruitment 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से ग्रुप-2 सबग्रुप-3 भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 339 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 9 सितंबर 2025 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। लिखित परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अगल है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

परीक्षा शुल्क- अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और निःशक्तजन को आवेदन करने के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।