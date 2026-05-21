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MPESB Vacancy 2026: 10वीं पास के लिए हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, अभी करें अप्लाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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10th Pass Jobs 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ‘हॉस्पिटल असिस्टेंट’ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1200 पदों को भरा जाएगा।

MPESB Vacancy 2026: 10वीं पास के लिए हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, अभी करें अप्लाई

10th Pass Sarkari Job Alert 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी अपडेट है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत निकाली गई 'हॉस्पिटल असिस्टेंट' के 1,200 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज यानी 21 मई 2026 को अंतिम तिथि है।

जिन योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक इस बंपर भर्ती के लिए अपना आवेदन नहीं कराया है, उनके पास आज रात 11:59 बजे तक का ही समय बचा है। आखिरी समय में वेबसाइट के सर्वर पर बढ़ते ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी किए आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in या mponline.gov.in पर जाकर तुरंत अपना फॉर्म सबमिट कर दें।

वैकेंसी डिटेल्स-

अनारक्षित (General/UR): 324 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 324 पद

अनुसूचित जनजाति (ST): 240 पद

अनुसूचित जाति (SC): 192 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 120 पद

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योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कुछ विशिष्ट पदों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी मांगा जा सकता है।

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग (जैसे SC/ST/OBC और महिला उम्मीदवार) को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बुनियादी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह भर्ती मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं।

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आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Recruitment' सेक्शन में 'Hospital Assistant Recruitment 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

4. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट) अपलोड करें।

5. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

6. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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