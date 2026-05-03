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MPESB Sarkari Job Alert 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर निकली वैकेंसी

May 03, 2026 07:12 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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10th Pass Jobs 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ‘हॉस्पिटल असिस्टेंट’ के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1200 पदों को भरा जाएगा।

MPESB Sarkari Job Alert 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर निकली वैकेंसी

10th Pass Sarkari Job Alert 2026: मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ‘हॉस्पिटल असिस्टेंट’ के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1200 पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवा देने के इच्छुक हैं, वे 7 मई से 21 मई 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन www.esb.mp.gov.in पर जमा कर सकते हैं। यह भर्ती प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के लिए की जा रही है।

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योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कुछ विशिष्ट पदों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी मांगा जा सकता है।

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग (जैसे SC/ST/OBC और महिला उम्मीदवार) को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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वैकेंसी डिटेल्स-

कैटेगरीपद
अनारक्षित (UR)324
ईडब्ल्यूएस120
अनुसूचित जाति192
अनुसूचित जनजाति240
ओबीसी 324
कुल पद1200

आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Recruitment' सेक्शन में 'Hospital Assistant Recruitment 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

4. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट) अपलोड करें।

5. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

6. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बुनियादी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह भर्ती मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो चिकित्सा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहले ही आवेदन कर लें ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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