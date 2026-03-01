MPESB Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए वन विभाग और जेल विभाग में 1679 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन
MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने वन विभाग और जेल विभाग के कुल 1679 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
MPESB Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में आने का एक शानदार अवसर प्रदान किया है। मंडल ने वन विभाग और जेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1679 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनमें वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
इच्छुक उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है।
पदों की डिटेल्स
कुल 1679 पदों का बंटवारा विभिन्न विभागों और श्रेणियों में कुछ इस प्रकार किया गया है:
जेल प्रहरी: 757 पद
वन रक्षक : 728 पद
क्षेत्र रक्षक: 169 पद
सहायक जेल अधीक्षक: 25 पद
महत्वपूर्ण तिथियां
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते आवेदन करें:
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 28 फरवरी 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14 मार्च 2026
आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 19 मार्च 2026
परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि: 07 अप्रैल 2026
योग्यता और आयु सीमा
विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है:
वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी: इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (हाई स्कूल) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
सहायक जेल अधीक्षक: इस पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा (01 जनवरी 2026 के आधार पर):
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष (सहायक जेल अधीक्षक के लिए 21 वर्ष)
अधिकतम आयु: 33 वर्ष (सामान्य श्रेणी)
मध्य प्रदेश के मूल निवासी (SC/ST/OBC/EWS/महिला) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी उनके लिए आयु सीमा 38 वर्ष तक है।
चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में होगा, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
आवेदन शुल्क:
सामान्य/अनारक्षित श्रेणी: 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र
SC/ST/OBC/दिव्यांग (केवल म.प्र. के मूल निवासी): 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र
इसके अतिरिक्त पोर्टल शुल्क (कियोस्क के माध्यम से 60 रुपये और सिटीजन यूजर के माध्यम से 20 रुपये) देय होगा।
वेतनमान
चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन दिया जाएगा:
वन रक्षक/जेल प्रहरी/क्षेत्र रक्षक: 19,500 - 62,000 रुपये (लेवल-4)
सहायक जेल अधीक्षक: 36,200 - 1,14,800 रुपये
यह भर्ती मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो वर्दी पहनकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत रूलबुक को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स