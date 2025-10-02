MP Constable Recruitment 2025: 7500 कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन जारी, आखिरी तारीख का रखें ध्यान

MPESB ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी की। इस भर्ती के तहत 7500 पद भरे जाएंगे। 10वीं/8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

MP Constable Recruitment 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 7500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2025 है।

MP Constable Recruitment 2025: आवेदन प्रक्रिया जारी है उम्मीदवार को MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल और तेज है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अधिसूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

MP Constable Recruitment 2025: क्या है योग्यता और पात्रता इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 8वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही, उम्र की सीमा 18 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणियों को आयु में छूट नियमों के अनुसार दी जाएगी।

MP Constable Recruitment 2025: आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग: 500 रुपये

एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग उम्मीदवार: 250 रुपये

सुधार शुल्क: 20 रुपये

MP Constable Recruitment 2025: कितनी होगी सैलरी चयनित उम्मीदवार को 19,500 रुपये से 62,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।

MP Constable Recruitment 2025: क्या है चयन प्रक्रिया चयन उम्मीदवारों की योग्यता और चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख 30 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।