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MPESB Nursing Officer Tutor Vacancy 2026: 2317 नर्सिंग ऑफिसर और ट्यूटर की निकली भर्ती, B.Sc वालें करें अभी अप्लाई

Apr 06, 2026 06:08 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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MP Sarkari Naukri 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नर्सिंग ऑफिसर और ट्यूटर के कुल 2317 खाली पदों को भरा जाएगा।

MPESB Nursing Officer Tutor Vacancy 2026: 2317 नर्सिंग ऑफिसर और ट्यूटर की निकली भर्ती, B.Sc वालें करें अभी अप्लाई

MPESB Nursing Officer Tutor Recruitment 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नर्सिंग ऑफिसर और ट्यूटर के कुल 2317 खाली पदों को भरा जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा।

खास बात यह है कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, यानी 6 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है। यदि आप भी इस क्षेत्र में योग्यता रखते हैं, तो समय रहते अपनी तैयारी और आवेदन पूरा कर लें।

पदों का पूरी डिटेल्स: कहां कितनी वैकेंसी?

पद का नाम संख्या
नर्सिंग ऑफिसर
2099
सिस्टर ट्यूटर
218
कुल पदों की संख्या2317

महत्वपूर्ण तारीखें (MPESB भर्ती 2026)

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन तारीखों को अपने कैलेंडर में नोट कर लें:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 6 अप्रैल 2026

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026

आवेदन सुधार की सुविधा: 6 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026

संभावित परीक्षा तिथि- 15 मई 2026 से शुरू

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योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग रखी गई है-

नर्सिंग ऑफिसर: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc (Nursing) या GNM डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

ट्यूटर: ट्यूटर पद के लिए संबंधित विषय में उच्च शैक्षणिक डिग्री और अनुभव की मांग की जा सकती है।

आयु सीमा: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40-45 वर्ष के बीच रखी गई है (आरक्षित वर्ग को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी)।

कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Online Form - Nursing Officer & Tutor Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

4. आवश्यक जानकारी भरें और संबंधित डॉक्यूमेंट (जैसे फोटो, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र) अपलोड करें।

5. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।

6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट भविष्य के लिए जरूर रखें।

चयन प्रक्रिया: कैसी होगी परीक्षा?

चयन के लिए MPESB द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में नर्सिंग के मुख्य विषयों के साथ-साथ सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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