MPESB MP Teacher Result : एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट esb.mp.gov.in पर जारी, 9882 पदों पर होगी भर्ती

MPESB MP Teacher Result : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा। यह परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कुल 9,882 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्तियों के लिए आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का आयोजन 20 से 29 अप्रैल तक प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन में किया गया था।

शिक्षक भर्ती परीक्षा विभिन्न विषयों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, खेल, संगीत (गायन-वादन) एवं नृत्य में आयोजित की गई थी। कुल 1.85 लाख अभ्यर्थियों ने विभिन्न विषयों में पंजीकरण कराया था। करीब 1.60 लाख भर्ती परीक्षा में शामिल हुए।

शिक्षक भर्ती रिजल्ट में देरी से नाराज अभ्यर्थी काफी दिनों से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) कार्यालय के सामने विरोध दर्ज करा रहे थे। पास अभ्यर्थियों को अब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

कैसे चेक करें रिजल्ट - सबसे पहले एमपीईएसबी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

- Result - Middle and Primary School Teacher Selection Test - 2024 के लिंक पर क्लिक करें।

- रिजल्ट बॉक्स में अपना एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालें। सर्च पर क्लिक करें।