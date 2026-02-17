Hindustan Hindi News
MP Police SI Result 2026: मध्य प्रदेश पुलिस SI और सूबेदार परीक्षा रिजल्ट जारी, यहां से करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

Feb 17, 2026 07:34 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MP Police SI and Subedar Result 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर घोषित कर दिए हैं।

MPESB MP Police SI and Subedar Result 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य के उन हजारों युवाओं का इंतजार खत्म कर दिया है जो पुलिस विभाग में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं और चयन प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

जनवरी में आयोजित हुई थी परीक्षा

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 16 से 21 जनवरी 2026 के बीच विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से पुलिस एसआई और सूबेदार के 500 रिक्त पदों को भरा जाना है। परीक्षा के आयोजन के बाद से ही अभ्यर्थी बड़ी बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे। अब बोर्ड ने आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया है।

रिजल्ट कैसे चेक और डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

उम्मीदवार अपने मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करके नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना परिणाम देख सकते हैं:

वेबसाइट खोलें: सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

नोटिफिकेशन ढूंढें: होमपेज पर 'Latest Updates' या 'Result' सेक्शन में जाएं। यहां आपको "Police SI and Subedar Result 2026" से संबंधित लिंक दिखाई देगा।

लॉगिन करें: रिजल्ट लिंक पर क्लिक करते ही कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल खुल जाएगा। यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके अलावा आप एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं।

स्कोरकार्ड देखें: लॉगिन करने के बाद आपका रिजल्ट और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

सेव और प्रिंट: भविष्य के लिए अपने रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

चयन प्रक्रिया का अगला पड़ाव

पुलिस एसआई और सूबेदार के पदों पर अंतिम चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। इसके लिए बोर्ड ने एक विस्तृत चयन प्रक्रिया निर्धारित की है:

प्रारंभिक लिखित परीक्षा: यह पहला चरण था जिसे हाल ही में संपन्न किया गया है।

मुख्य लिखित परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।

शारीरिक परीक्षण (PET & PMT): इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता और मापदंडों की जांच की जाएगी।

इंटरव्यू: लिखित और शारीरिक परीक्षा के बाद इंटरव्यू राउंड होगा।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल: अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल जॉइनिंग दी जाएगी।

मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में शामिल होने के लिए शारीरिक फिटनेस और मानसिक सतर्कता दोनों का होना अनिवार्य है। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें ताकि शारीरिक परीक्षण की तिथियों की जानकारी समय पर मिल सके।

लेखक के बारे में

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
MP Police Results MPESB
