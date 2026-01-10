MPESB MP Police SI Admit Card : एमपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: MPESB MP Police SI Admit Card : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस एसआई सूबेदार भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Jan 10, 2026 01:18 pm IST

MPESB MP Police SI Admit Card : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (MPESB) की ओर से एमपी पुलिस एसआई सूबेदार भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

Direct Link प्रीलिम्स पैटर्न प्रीलिम्स एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि दो घंटे की होगी। पीईटी में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाने पर ही अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन्स में एक तिहाई अंक की होगी।

इन विषयों से आएंगे प्रश्न (एक) हिन्दी भाषायी बोध;

(दो) अंग्रेजी भाषायी बोध;

(तीन) विश्लेषणात्मक क्षमता;

(चार) इतिहास;

(पाँच) भूगोल;

(छ:) विज्ञान;

(सात) नागरिक शास्त्र;

(आठ) बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान;

(नौ) तर्कशक्ति;

(दस) करेंट अफेयर्स

प्रीलिम्स परीक्षा दो घंटे की होगी जिसमें कुल 100 अंक के मल्टीपल चॉइस सवाल आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन्स एग्जाम में दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में दो सेक्शन होंगे। हर सेक्शन 150 अंकों का होगा। इस तरह कुल 600 अंक होंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे।

फिजिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर की दौड़, गोला फेंक व लंबी कूद होंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें दौड़, कूद और गोला फेंक होंगे। 800 मीटर की दौड़ के 40 अंक, लंबी कूद के लिए 30 अंक और गोला फेंक के लिए 30 अंक रहेंगे। इंटरव्यू 50 अंको का होगा।

चयन प्री, मेन्स व फिजिकल टेस्ट। प्रारंभिक परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी। प्री में सफल होने पर मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) होगी। अंत में इंटरव्यू होगा।

MP Police SI Admit Card 2025: एमपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए सब इंस्पेक्टर सूबेदार एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय