MP Police Vacancy 2025: 7500 पुलिस कांस्टेबल पदों पर आज से आवेदन स्टार्ट, 10वीं-12वीं पास करें अप्लाई

MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी बोर्ड (MPESB) की ओर से आज 15 सितंबर 2025 से राज्य पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो लिंक को एक्टिव कर दिया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:03 AM
MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी बोर्ड (MPESB) की ओर से आज 15 सितंबर 2025 से राज्य पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 15 सितंबर 2025 से लेकर 4 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है। लिखित परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल कांस्टेबल ही नहीं बल्कि सब-इंस्पेक्टर (SI), सूबेदार, स्टेनो और सहायक उपनिरीक्षक (ASI) जैसे पद भी शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने 8 वीं कक्षा अथवा समकक्ष प्ररीक्षा उत्तीर्ण की हो।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा की गणना 29 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

