MP ITI Training Officer Admit Card 2026: एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, यहां करें डाउनलोड
MP ITI Training Officer Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने ITI 'ट्रेनिंग ऑफिसर' के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।
MPESB MP ITI Training Officer Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने ITI 'ट्रेनिंग ऑफिसर' के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जो लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा राज्य के सरकारी आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक किया जाएगा।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
बोर्ड ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा है ताकि उम्मीदवारों को कोई परेशानी न हो। आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:
- सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Admit Card' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. वहां आपको 'ITI Training Officer Recruitment 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
4. अपनी ‘आवेदन संख्या’ और ‘जन्म तिथि’ दर्ज करें।
5. जैसे ही आप अपना विवरण सबमिट करेंगे, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
6. इसे पीडीएफ (PDF) के रूप में डाउनलोड कर लें और एक साफ-सुथरा प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले ये बातें जरूर देखें
एडमिट कार्ड के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने के लिए अनिवार्य है:
फोटो आईडी कार्ड: उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य रूप से लाना होगा।
समय का ध्यान: परीक्षा शुरू होने से कम से कम 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। देरी से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निषेध सामग्री: परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार की डिजिटल सामग्री ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
परीक्षा का पैटर्न और तैयारी
यह परीक्षा राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। बोर्ड की ओर से सलाह दी गई है कि छात्र अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों।
यदि किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए एक बार फिर अपना एडमिट कार्ड ध्यान से पढ़ें, क्योंकि परीक्षा का सटीक समय, शिफ्ट और स्थान उसी पर लिखा है।
लेखक के बारे मेंPrachi
