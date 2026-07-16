Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MP Krishi Vistar Adhikari 2026: कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती की अंतिम तिथि कल, सैलरी ₹80500 तक

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

MPESB Krishi Vistar Adhikari 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि कल17 जुलाई 2026 है, योग्य उम्मीदवार तुरंत फॉर्म भरें।

MP Krishi Vistar Adhikari 2026: कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती की अंतिम तिथि कल, सैलरी ₹80500 तक

MPESB Krishi Vistar Adhikari Recruitment 2026: मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर आई है, जो कृषि क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा निकाली गई ग्रुप-2 सब ग्रुप-1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 17 जुलाई 2026 है। यदि आपने अभी तक इस शानदार अवसर के लिए फॉर्म नहीं भरा है, तो बिना समय गंवाए तुरंत आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि इसके बाद आवेदन का कोई और मौका नहीं मिलेगा।

पदों की संख्या और शानदार वेतनमान

इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में कुल 2,784 रिक्त पदों को भरा जाएगा। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को बेहतरीन सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इस पद के लिए 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये प्रति माह तक का शानदार वेतनमान तय किया गया है, जिसके साथ सरकार द्वारा देय अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:टैक्स और रिवेन्यू इंस्पेक्टर बनने का मौका, अभी करें सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई

कौन कर सकता है आवेदन? (शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा)

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या हॉर्टिकल्चर में स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के आधार पर आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के स्थानीय निवासियों को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

MPESB Krishi Vistar Adhikari Recruitment 2026 Notification Link

ये भी पढ़ें:सरकारी नौकरी का मौका; ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 1829 पदों पर आवेदन शुरू

महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन शुल्क

आवेदन की अंतिम तिथि: 17 जुलाई 2026

आवेदन फॉर्म में सुधार की आखिरी तारीख: 22 जुलाई 2026

लिखित परीक्षा की शुरुआत: 2 अगस्त 2026 से (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)

आवेदन शुल्क: सामान्य और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 560 रुपये तय किया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 310 रुपये है।

ये भी पढ़ें:SBI बैंक मेडिकल ऑफिसर भर्ती की डेट बढ़ी, मिलेगी ₹93,000 तक सैलरी

चयन प्रक्रिया और परीक्षा केंद्र

योग्य उम्मीदवारों का चयन दो चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) होगी और उसके बाद सफल छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन राज्य के प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और सतना सहित विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।

इच्छुक उम्मीदवार बिना किसी देरी के सीधे आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क जमा कर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
MPESB Jobs News
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।