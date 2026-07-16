MP Krishi Vistar Adhikari 2026: कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती की अंतिम तिथि कल, सैलरी ₹80500 तक
MPESB Krishi Vistar Adhikari 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि कल17 जुलाई 2026 है, योग्य उम्मीदवार तुरंत फॉर्म भरें।
MPESB Krishi Vistar Adhikari Recruitment 2026: मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर आई है, जो कृषि क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा निकाली गई ग्रुप-2 सब ग्रुप-1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 17 जुलाई 2026 है। यदि आपने अभी तक इस शानदार अवसर के लिए फॉर्म नहीं भरा है, तो बिना समय गंवाए तुरंत आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि इसके बाद आवेदन का कोई और मौका नहीं मिलेगा।
पदों की संख्या और शानदार वेतनमान
इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में कुल 2,784 रिक्त पदों को भरा जाएगा। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को बेहतरीन सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इस पद के लिए 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये प्रति माह तक का शानदार वेतनमान तय किया गया है, जिसके साथ सरकार द्वारा देय अन्य भत्ते भी मिलेंगे।
कौन कर सकता है आवेदन? (शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा)
इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या हॉर्टिकल्चर में स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के आधार पर आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के स्थानीय निवासियों को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन शुल्क
आवेदन की अंतिम तिथि: 17 जुलाई 2026
आवेदन फॉर्म में सुधार की आखिरी तारीख: 22 जुलाई 2026
लिखित परीक्षा की शुरुआत: 2 अगस्त 2026 से (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)
आवेदन शुल्क: सामान्य और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 560 रुपये तय किया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 310 रुपये है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा केंद्र
योग्य उम्मीदवारों का चयन दो चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) होगी और उसके बाद सफल छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन राज्य के प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और सतना सहित विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।
इच्छुक उम्मीदवार बिना किसी देरी के सीधे आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क जमा कर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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