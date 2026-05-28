MPESB Admit Card 2026 Link: एमपी वन रक्षक, जेल प्रहरी एडमिट परीक्षा का कार्ड जारी, 4 जून को होगा एग्जाम
MPESB Van Rakshak, Jail Prahari Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने वन रक्षक और जेल प्रहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं।
MP Van Rakshak, Jail Prahari Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने वन रक्षक और जेल प्रहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी इस राज्य स्तरीय संयुक्त भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब बिना किसी देरी के चयन मंडल के आधिकारिक पोर्टल esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
4 जून से 19 जून के बीच दो शिफ्टों में होगी परीक्षा
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा आगामी 4 जून 2026 से शुरू होकर 19 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न जिलों में बने केंद्रों पर रोजाना दो शिफ्टों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जाएगा।
प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से इस परीक्षा की तारीखों में पहले कई बार बदलाव किए जा चुके हैं। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर अंतिम रूप से 30 अप्रैल 2026 तक फॉर्म स्वीकार किए गए थे।
1,679 से अधिक रिक्त पदों पर होनी है बंपर बहाली
इस संयुक्त भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल 1,679 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा।
वन रक्षक : 728 पद
क्षेत्र रक्षक : 169 पद
जेल प्रहरी: 757 पद
सहायक जेल अधीक्षक : 25 पद
इस परीक्षा का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा (CBT), शारीरिक प्रवीणता परीक्षण (PET/PST), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
MPESB एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
स्टेप 1: सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करें।
स्टेप 3: होमपेज पर "Latest Updates" सेक्शन के तहत "Test Admit Card - Van Rakshak, Kshetra Rakshak & Jail Prahari Combined Recruitment Test- 2026" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4: लॉगिन विंडो खुलने पर अपना 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
स्टेप 5: स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, इसके सभी विवरण जांचें और प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा केंद्र के लिए जरूरी गाइडलाइंस
बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बिना वैलिड प्रिंटेड एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ एक मूल वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) और एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड पर छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग समय और केंद्र का पता दर्ज है, जिसे छात्र पहले ही अच्छी तरह जांच लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स