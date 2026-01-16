एमपी में सरकारी नौकरी की बहार, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के 1120 पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी

संक्षेप: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के 1120 पदों पर भर्ती निकाली है। 17 जनवरी 2026 से आवेदन शुरू होंगे। योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत खुशियों वाली होने वाली है जो तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने आईटीआई (ITI) ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के जरिए प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। कुल 1120 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। यदि आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

वैकेंसी और पदों का विवरण MPESB द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के कुल 1120 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्ती तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को बेहतरीन वेतनमान दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के अनुसार, इस पद के लिए वेतनमान 32,800 रुपये से लेकर 1,03,600 रुपये तक रखा गया है। इसके साथ ही चयनित उम्मीदवारों को समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे।

क्या है योग्यता और आयु सीमा इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड या इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अलावा, पदों की आवश्यकतानुसार ITI, 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा की बात करें तो, 1 जनवरी 2027 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC) और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, उनके लिए यह सीमा 45 वर्ष तक रखी गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क इच्छुक उम्मीदवार अपनी तैयारी शुरू कर दें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की खिड़की 17 जनवरी 2026 से खुल जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। यदि आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उम्मीदवार 5 फरवरी 2026 तक इसमें सुधार कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क अनारक्षित (General) उम्मीदवारों के लिए: 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र।

SC/ST/OBC/EWS/दिव्यांग (केवल MP के मूल निवासी) के लिए: 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। इसके अलावा, MPOnline पोर्टल शुल्क के रूप में 60 रुपये या पंजीकृत नागरिक उपयोगकर्ता के रूप में 20 रुपये का भुगतान करना होगा।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा की जानकारी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा (Written Examination) के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की शुरुआत 27 फरवरी 2026 से होगी। परीक्षा पास करने के लिए अनारक्षित उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक और आरक्षित श्रेणियों को 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

विशेष नियम और जरूरी निर्देश मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार, इस भर्ती के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, उम्मीदवार का मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन (Live Registration) होना भी जरूरी है।