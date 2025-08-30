MPESB Recruitment 2025: 752 पदों पर आवेदन आज होंगे बंद, सैलरी 1.14 लाख तक; 40 साल वाले भी करें अप्लाई

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ग्रुप-5 भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। कुल 752 पदों पर भर्तियां होंगी, परीक्षा 27 सितंबर को प्रस्तावित है।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा निकाली गई ग्रुप-5 भर्ती 2025 के लिए आज यानी 30 अगस्त 2025 आवेदन करने का आखिरी दिन है। इच्छुक उम्मीदवार देर किए बिना आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कितने पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती अभियान के तहत कुल 752 पदों को भरा जाएगा। पदों का बंटवारा इस प्रकार है:

फिजियोथेरेपिस्ट - 41 पद

काउंसलर - 100 पद

फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - 313 पद

ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट - 100 पद

OT टेक्नीशियन (पैरामेडिकल कैडर) - 288 पद क्या है योग्यता उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए (UR और EWS श्रेणी के लिए)। वहीं महिला उम्मीदवारों और OBC, ST, SC और PH कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल रखी गई है।

फिजियोथेरेपिस्ट: BPT डिग्री जरूरी, वेतन 36,200 - 1,14,800 रुपये

काउंसलर: MSW + PGDCFT, वेतन 25,300 - 80,500 रुपये

फार्मासिस्ट ग्रेड-2: 12वीं (PCB) + फार्मेसी डिग्री/डिप्लोमा + MP फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, वेतन 25,300 - 80,500 रुपये

ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट: 12वीं (PCB) + डिप्लोमा, वेतन 28,700 - 91,300 रुपये

OT टेक्नीशियन: 12वीं (PCB) + 1 साल का OT कोर्स, वेतन 25,300 - 80,500 रुपये कब होगी परीक्षा इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग (UR) के उम्मीदवारों को 560 शुल्क देना होगा। जबकि OBC, ST और SC वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 310 तय किया गया है। परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर 2025 को होने की संभावना है।