MPESB Recruitment : एमपी ग्रुप-2 सब ग्रुप 3 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 44 विभागों में 454 वैकेंसी

संक्षेप: MPESB Group-2 Sub Group-3 Recruitment : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ( MPSEB ) ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से 454 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

Sat, 18 Oct 2025 10:16 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
MPESB Group-2 Sub Group-3 Recruitment : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ( MPSEB ) ने ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से 454 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन सभी पदों के लिए 29 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइ अप्लाई कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर है। उम्मीदवार 17 नवंबर तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा 13 दिसंबर से शुरू होगी।

कुछ पद

कनिष्ठ रेशम निरीक्षक

बायोकेमिस्ट

फील्ड ऑफिसर

ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट

बायोमेडिकल इंजीनियर

निरीक्षक नापतौल

ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन

प्रयोगशाला तकनीशियन

स्वच्छता निरीक्षक

प्रयोगशाला सहायक

सहायक यंत्री (सिविल)

मछ्ली निरीक्षक

सहायक यंत्री (विधुत/मैकेनिकल)

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी

लैब असिस्टेंट / प्रयोगशाला तकनीशियन आदि

आयु सीमा

न्यूनतम : 18 साल

अधिकतम : 45 साल

रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी।

परीक्षा

200 अंकों की परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर योग्यता ज्ञान से 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। संबंधित विषय से भी 100 अंक के प्रश्न होंगे।

आवेदन शुल्क

अनरिजर्व श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये तय की गई है।

