MPESB Answer Key 2026: एमपी ग्रुप 2 सबग्रुप 3 आंसर की 2026 esb.mp.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: MPESB Group 2 Sub Group 3 Answer Key 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती परीक्षा 2026 की आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं।

MPESB Group 2 Sub Group 3 Answer Key 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। एमपीईएसबी ने आंसर की के साथ उत्तीर्ण के लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को भी ओपन किया गया है। उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो 9 फरवरी 2026 से लेकर 12 फरवरी 2026 तक ओपन रहेगी। आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, TAC कोड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2026 को किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

MPESB Group 2 Sub Group 3 Answer Key 2026: उम्मीदवार एमपी ग्रुप 2 सबग्रुप 3 आंसर की 2026 की प्रोविजनल आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक एमपी ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की पर क्लिक करना होगा।

3. . इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

6. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।