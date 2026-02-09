Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MPESB Group 2 Sub Group 3 Answer Key 2026 released at esb.mp.gov.in here Direct Download Link
MPESB Answer Key 2026: एमपी ग्रुप 2 सबग्रुप 3 आंसर की 2026 esb.mp.gov.in पर जारी, Direct Link

MPESB Answer Key 2026: एमपी ग्रुप 2 सबग्रुप 3 आंसर की 2026 esb.mp.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप:

MPESB Group 2 Sub Group 3 Answer Key 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती परीक्षा 2026 की आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं।

Feb 09, 2026 09:33 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MPESB Group 2 Sub Group 3 Answer Key 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। एमपीईएसबी ने आंसर की के साथ उत्तीर्ण के लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो को भी ओपन किया गया है। उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो 9 फरवरी 2026 से लेकर 12 फरवरी 2026 तक ओपन रहेगी। आंसर की चेक करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, TAC कोड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2026 को किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

MPESB Group 2 Sub Group 3 Answer Key 2026: उम्मीदवार एमपी ग्रुप 2 सबग्रुप 3 आंसर की 2026 की प्रोविजनल आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक एमपी ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की पर क्लिक करना होगा।

3. . इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

6. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।

7. अब आप एमपी ग्रुप 2 (सबग्रुप 3) भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

और पढ़ें
MPESB Answer Key
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।