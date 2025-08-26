MPESB Excise Constable Exam 2025: एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, सितंबर में होगा एग्जाम

MPESB Excise Constable Exam 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पद भर्ती 2024 परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी गई है।

MPESB Excise Constable Exam Date 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पद भर्ती 2024 परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं। एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा। पहले परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2025 कांस्टेबल होने वाला था।

परीक्षा का आयोजन 9 सितंबर को दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक तय किया गया है। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक तय किया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा।

MPESB Excise Constable Exam Date 2025 Notice Link चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा।

लिखित परीक्षा का स्तर 10वीं का होगा- 1. सामान्य व तार्किक ज्ञान- 40 अंक

2. बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि - 30 अंक

3. विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक

संभावित कद-काठी संबंधी योग्यता- पुरुष उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 167.5 सेमी हो। पुरुष उम्मीदवार की छाती कम से कम 81 सेमी चौड़ी हो। छाती 5 सेमी फुलाव के साथ 86 सेमी हो।

महिला उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 152.5 सेमी हो।