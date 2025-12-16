Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़MPESB Calendar 2026 released at esb.mp.gov.in, Staff Nurse, Jail Prahari, ADDET, ANMST exam complete list
MPESB Calendar 2026: MPESB परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा अपडेट

संक्षेप:

MPESB Calendar 2026 Download: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने वर्ष 2026 के लिए अपना आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत में ही कई महत्वपूर्ण भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे।

Dec 16, 2025 05:10 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MPESB Calendar 2026 Download Pdf: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने वर्ष 2026 के लिए अपना आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी इस कैलेंडर में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए संभावित महीनों और तारीखों की घोषणा की गई है। इस कदम से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को रणनीतिक रूप देने में मदद मिलेगी।

फरवरी 2026 से शुरू होगा परीक्षाओं का दौर

कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत में ही कई महत्वपूर्ण भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। फरवरी माह में ग्रुप-1, ग्रुप-2 और ग्रुप-5 के तहत स्टाफ नर्स की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इसके तुरंत बाद, मार्च 2026 में जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक जैसे पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

तकनीकी और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े अवसर

तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती परीक्षा भी फरवरी के मध्य में संभावित है। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए अस्पताल सहायक ग्रेड-4 की भर्ती मार्च में और ग्रुप-3 सब-इंजीनियर की भर्ती अप्रैल में प्रस्तावित है। इसके अलावा, ग्रुप-4 के तहत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर जैसे पदों के लिए सितंबर 2026 में संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।

प्रवेश और पात्रता परीक्षाएं

भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ, व्यावसायिक कोर्सेज में प्रवेश के लिए भी शेड्यूल तय कर दिया गया है। मई 2026 में पशुपालन एवं डेयरी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा (ADDET) और एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट (ANMTST) के लिए नोटिफिकेशन जारी होंगे। जून माह नर्सिंग और कृषि क्षेत्र की परीक्षाओं के नाम रहेगा, जिसमें पीएनएसटी, जीएनएमटीटी और प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT) शामिल हैं। शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई में और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी।

MPESB Calendar 2026 Download Link

अक्टूबर में पुलिस आरक्षक भर्ती

पुलिस विभाग में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अक्टूबर 2026 का महीना खास होगा, क्योंकि इसी दौरान पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है।

अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर 'Exam Schedule' टैब के तहत पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। समय पर कैलेंडर जारी होने से छात्र बिना किसी अनिश्चितता के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। हालांकि, मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये तारीखें संभावित हैं और परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव संभव है।

