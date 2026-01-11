Hindustan Hindi News
MPPSC PCS 2026: एमपी पीसीएस में कैसे पाएं सफलता; जानिए रैंक-1 संपदा सराफ का पूरा फॉर्मूला

MPPSC PCS 2026: एमपी पीसीएस में कैसे पाएं सफलता; जानिए रैंक-1 संपदा सराफ का पूरा फॉर्मूला

संक्षेप:

MPPSC PCS 2026: एमपीसीएस के आवेदन 10 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। जानिए रैंक 1 संपदा सराफ की पूरी तैयारी रणनीति, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के टिप्स।

Jan 11, 2026 03:32 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
MPPSC PCS 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा यानी एमपीसीएस 2026 के लिए 10 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर साल हजारों युवा प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही रणनीति, अनुशासन और धैर्य के साथ तैयारी करते हैं। ऐसे में एमपीसीएस रैंक 1 हासिल करने वाली संपदा सराफ की रणनीति आज के अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम बन जाती है।

प्रशासनिक सेवा क्यों चुनी?

क्रॉनिकल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में संपदा सराफ ने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं को प्राथमिकता दी क्योंकि यह समाज के व्यापक वर्ग की सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। स्कूल के दिनों में मां के साथ समाज की समस्याओं पर होने वाली चर्चाओं ने उन्हें यह समझने में मदद की कि सिविल सेवा के जरिए जमीनी स्तर पर बदलाव संभव है।

तैयारी की शुरुआत कॉलेज से

संपदा का मानना है कि जल्दी शुरुआत करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह सफलता की गारंटी नहीं है। उन्होंने कॉलेज के दौरान ही तैयारी शुरू कर दी थी। उनके अनुसार, न्यूनतम 8 से 10 महीने की गंभीर और केंद्रित तैयारी जरूरी होती है, बशर्ते दिशा सही हो। प्रीलिम्स परीक्षा में समय प्रबंधन को निर्णायक मानते हुए संपदा ने लगातार मॉक टेस्ट दिए। संपदा ने बताया कि उन्होंने सामान्य अध्ययन के लिए एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों को लगातार दोहराया। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास किया। एप्टीट्यूड टेस्ट में आत्मविश्वास के चलते सूत्रों का नियमित रिवीजन किया। उनका मानना है कि प्रीलिम्स में अभ्यास जितना ज्यादा, डर उतना कम होता है।

मेंस परीक्षा में उत्तर लेखन पर खास फोकस

मेंस परीक्षा के लिए रणनीति पूरी तरह बदली गई। संपदा ने उत्तर लेखन का नियमित अभ्यास किया। कठिन विषयों पर अपने स्वयं के नोट्स तैयार किए। समय सीमा में संतुलित और स्पष्ट उत्तर लिखने की कला विकसित की। यही वजह रही कि वे मेंस में अपनी पकड़ मजबूत कर सकीं।

निबंध और हिंदी माध्यम को बनाया ताकत

निबंध पेपर हिंदी में होने के कारण संपदा ने विभिन्न स्रोतों से उद्धरण इकट्ठा किए और विषय को सामाजिक, प्रशासनिक, नैतिक और व्यावहारिक सभी दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि माध्यम को लेकर बना फर्क सिर्फ एक भ्रम है।

व्यक्तित्व को निखारने पर जोर

संपदा ने कहा कि व्यक्तित्व कुछ हफ्तों में नहीं बनता, लेकिन सही मार्गदर्शन से उसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत जरूर किया जा सकता है। शुरुआती मार्गदर्शन उन्हें अपनी मां से मिला, जबकि संस्थागत रणनीति डीएचयेया आईएएस और गौतम अकादमी से। सफलता का श्रेय वे अपने माता पिता, भाई और शिक्षकों को देती हैं। संपदा सराफ का सीधा संदेश है कि पढ़ाई को बोझ न बनाएं, सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें। सिविल सेवा की यात्रा लंबी है, लेकिन अगर लगन बनी रहे तो मंजिल जरूर मिलती है।

