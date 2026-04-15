mpbse.mponline.gov.in साइट नहीं कर रही काम, यहां मिलेगा रिजल्ट, बिना इंटरनेट यूं चेक करें एमपी बोर्ड 10वीं,12वीं रिजल्ट
MP Board Result 2026, result.mponline.gov.in: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट क्रैश होने के बाद छात्र SMS के जरिए अपना रिजल्ट तुरंत चेक कर सकते हैं।
MP Board Result 2026, MPBSE Class 10th 12th Sarkari Result 2026, result.mponline.gov.in: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। यहां देखें एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट। इसके लिए छात्रों को एमपी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट्स mpbse.mponline.gov.in , mpresults.nic.in, mpbse.nic.in पर जाना होगा। छात्र अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर का उपयोग करके अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम घोषित होने के ठीक पहले भारी ट्रैफिक और लाखों हिट्स के कारण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट तकनीकी रूप से ठप हो गई है। छात्र लगातार पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट चल नहीं रही है। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता न करें। शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत के लिए कई वैकल्पिक रास्ते खुले रखे हैं,
जिनसे आप बिना किसी देरी के अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।। MPBSE MP Board Result 2026 LIVE Updates
SMS के जरिए एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट करें चेक
जिन छात्रों को ऑनलाइन रिजल्ट देखने में असुविधा हो रही है वो SMS के जरिये रिजल्ट चेक कर सकेत हैं। इसके लिए छात्रों को 56263 नंबर पर MPBSE10 रोल नंबर या MPBSE12 टाइप करके भेजना होगा। कुछ समय बाद इनबॉक्स में रिजल्ट भेज दिया जाएगा।
MP Board 10वीं का रिजल्ट SMS से कैसे देखें?
स्टेप 1- छात्र अपने मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलें
स्टेप 2- टाइप करें MPBSE10 <स्पेस> रोल नंबर
स्टेप 3- फिर इसे 56263 नंपर पर भेजें
MP Board 12वीं का रिजल्ट SMS से कैसे देखें?
स्टेप 1- छात्र अपने मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलें
स्टेप 2- टाइप करें MPBSE12 <स्पेस> रोल नंबर
स्टेप 3- फिर इसे 56263 नंपर पर भेजें
कुछ समय इंतजार करें। इसके बाद आपके इनबॉक्स पर रिजल्ट का मैसेज आ जाएगा। इससे आप आसानी से देख सकते हैं।
एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 यूं चेक कर सकेंगे
- ऑफिशियल वेबसाइट mpresults.nic.in या mpbse.nic.in पर क्लिक करें।
- 10वीं के छात्र सेकेंडरी रिजल्ट पर और 12वीं के छात्र सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रोल नंबर डालकर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
- आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
- रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें।
एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 से जुड़े अहम बातें
-एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के 10वीं और 12वीं में लगभग 16 लाख छात्र शामिल हुए थे।
- इनमें कक्षा 10वीं के 9.53 लाख और 12वीं के 7.06 लाख छात्र-छात्राएं शामिल है।
- कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी से 02 मार्च तक हुई।
- कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 07 फरवरी से 05 मार्च 2026 के बीच किया गया था।
स्ट्रीम वाइज जारी होगा रिजल्ट
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के अनुसार जारी करेगा। परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है।
मार्कशीट पर होगी ये जानकारी
छात्र का नाम
रोल नंबर
माता-पिता का नाम
स्कूल का नाम
विषयवार अंक
कुल अंक
ग्रेड
पास या फेल की स्थिति
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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