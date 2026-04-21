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MPBSE Second Exam Date : एमपी बोर्ड दूसरी मुख्य परीक्षा; आवेदन का कल अंतिम मौका, 7 मई से शुरू होंगे एग्जाम

Apr 21, 2026 12:53 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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MPBSE Second Exam Date : जो छात्र एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं दूसरी मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास समय बहुत कम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

MPBSE Second Exam Date : एमपी बोर्ड दूसरी मुख्य परीक्षा; आवेदन का कल अंतिम मौका, 7 मई से शुरू होंगे एग्जाम

MPBSE MP Board Second Exam Date : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने इस साल 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक और छात्र-हितैषी बदलाव किया है। अब बोर्ड परीक्षाओं में एक या दो विषयों में कम अंक आने या फेल होने पर छात्रों को 'सप्लीमेंट्री' या 'पूरक परीक्षा' का ठप्पा झेलने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने पुरानी सप्लीमेंट्री व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और इसकी जगह ‘दूसरी मुख्य परीक्षा’ की शुरुआत की है।

इस नई व्यवस्था के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की दूसरी मुख्य परीक्षा आगामी 7 मई 2026 से शुरू होने जा रही है। यह उन हजारों छात्र-छात्राओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, जो मुख्य परीक्षा में किसी कारणवश चूक गए थे या अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं।

सप्लीमेंट्री अब इतिहास, 'दूसरी परीक्षा' है भविष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सुझावों को लागू करते हुए एमपी बोर्ड ने यह कदम उठाया है। अब छात्रों की मार्कशीट पर 'सप्लीमेंट्री' जैसे शब्द नहीं लिखे होंगे, बल्कि इसे दूसरी मुख्य परीक्षा माना जाएगा। इससे छात्रों का मानसिक दबाव कम होगा और उन्हें उसी शैक्षणिक वर्ष में अपना स्कोर सुधारने का समान अवसर मिलेगा।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10वीं (हाई स्कूल) की दूसरी परीक्षा 7 मई से शुरू होकर 19 मई तक चलेगी, जबकि 12वीं (हायर सेकेंडरी) की परीक्षाएं 7 मई से 25 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे की एक ही पाली में निर्धारित केंद्रों पर होंगी।

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आवेदन की अंतिम तिथि: 22 अप्रैल तक का है मौका

जो छात्र इस दूसरी मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास समय बहुत कम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के 7 दिनों के भीतर छात्रों को एमपी ऑनलाइन (MP Online) पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म भरना होगा।

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किन्हें मिलेगा मौका?

फेल छात्र: वे छात्र जो मुख्य परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल रहे हैं।

अंक सुधार (इम्प्रूवमेंट): वे छात्र जो पास तो हैं, लेकिन किसी विषय में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं।

अनुपस्थित छात्र: वे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा के दौरान किसी वैध कारण से शामिल नहीं हो पाए थे।

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कैसे करें आवेदन?

छात्र अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर या आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट साथ रखना होगा। फॉर्म भरते समय संबंधित विषयों का चुनाव सावधानीपूर्वक करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर रसीद जरूर प्राप्त करें।

मार्कशीट की वैधता और नई व्यवस्था का लाभ

इस दूसरी परीक्षा के बाद जारी होने वाली मार्कशीट की वैधता और मूल्य मुख्य परीक्षा के बराबर ही होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्र बिना अपना साल बर्बाद किए उच्च शिक्षा या अगली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। बोर्ड का मानना है कि इस बदलाव से छात्रों के बीच 'फेल' होने का डर कम होगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ दोबारा परीक्षा दे पाएंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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