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MPBSE MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कल 11 बजे mpbse.mponline.gov.in पर होगा जारी, Link

MPBSE MP Board Result 2026 Live Updates: माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम कल 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे घोषित होगा। नतीजे mpbse.mponline.gov.in , mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जारी होंगे।

MPBSE MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कल 11 बजे mpbse.mponline.gov.in पर होगा जारी, Link

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Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 14 Apr 2026 06:42 AM IST
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MPBSE MP Board Result 2026 Live Updates , mpbse.mponline.gov.in , mpresults.nic.in : एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 कल 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों mpbse.mponline.gov.in , mpresults.nic.in, mpbse.nic.in पर उपलब्ध होगा। छात्र अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर का उपयोग करके अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की जाएगी। सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास (समतत्व भवन) से कल 11 बजे एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करेंगे। एमपी बोर्ड का रिजल्ट mpbse.mponline.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com/career/results/madhya-pradesh-board-result पर भी चेक किया जा सकेगा। विद्यार्थी एमपीबीएसई मोबाइल ऐप ( MPBSE MOBILE App ) और एमपी मोबाइल ऐप ( MP Mobile App ) पर भी रिजल्ट चेक कर सकेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं इस वर्ष प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में करीब 16 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। इनमें लगभग 9 लाख 7 हजार विद्यार्थी 10वीं और करीब 7 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में बैठे। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा संचालन के लिए प्रदेशभर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

सेकेंड चांस एग्जाम का मिलेगा मौका

एमपी बोर्ड ने पारंपरिक पूरक परीक्षा प्रणाली को खत्म कर ‘द्वितीय परीक्षा’ शुरू कर दी है जिसमें फेल और पास दोनों तरह के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। छात्र अब सिर्फ फेल विषयों के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर अंक लाने के लिए भी किसी विषय में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा 7 मई 2026 से शुरू होगी। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों को अपने रिजल्ट सुधारने का बेहतर अवसर मिलेगा। पूरक परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। पहले हाईस्कूल में अधिकतम दो विषय और हायर सेकेंडरी में एक विषय में फेल छात्र ही पूरक परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब ‘द्वितीय परीक्षा’ के तहत सभी छात्रों को समान अवसर मिलेगा। नए नियमों के अनुसार जो छात्र किसी विषय में फेल हैं, उनके लिए उस विषय की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। वहीं, जो छात्र पास हैं, वे भी अपने अंक सुधारने के लिए अपनी मर्जी से किसी भी विषय में शामिल हो सकते हैं।

14 Apr 2026, 06:42:35 AM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड परीक्षा के इन छात्रों की अंक सूची नहीं आएगी

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड सेकेंड चांस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा की अंक सूची जारी नहीं की जाएगी। द्वितीय अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की मूल अंक सूची जारी होने तक डिजिलॉकर के माध्यम से अपनी अंक सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते है। द्वितीय अवसर परीक्षा का आयोजन जून माह में किया जा सकता है।

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14 Apr 2026, 06:42:12 AM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट वेबसाइट लिस्ट

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट वेबसाइट लिस्ट

- mpbse.mponline.gov.in

- mpresults.nic.in

- mpbse.nic.in

- livehindustan.com

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14 Apr 2026, 06:22:22 AM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: कब तक आएगा एमपी बोर्ड रिजल्ट, हो गया ऐलान

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एस.ई.) मुख्य परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम दिनांक 15 अप्रैल 2026 को प्रातः 11:00 बजे मुख्यमंत्री निवास (समतत्व भवन) पर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के द्वारा घोषित किये जा जायेंगे। मण्डल द्वारा विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम ज्ञात करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

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14 Apr 2026, 06:19:15 AM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट के बाद रीचेकिंग का मौ

MP Board 10th 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड परिणाम 2026 की घोषणा के बाद 10वीं 12वीं के जो छात्र अंकों से असंतुष्ट होंगे, वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्रों एक आवेदन पत्र भरना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद, संशोधित अंकों को अंतिम माना जाएगा। पुनर्मूल्यांकन परिणाम मई 2026 में घोषित किया जाता है।

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14 Apr 2026, 06:19:02 AM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: मोबाइल ऐप से कैसे एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक कर सकेंगे

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: मोबाइल ऐप से कैसे एमपी बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकेंगे

सबसे पहले गूगल प्लेस स्टोर से MPBSE मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।

ऐप खोलें और “अपना रिजल्ट जानें” विकल्प पर टैप करें।

फिर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालें।

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

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14 Apr 2026, 05:56:37 AM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होगा एमपी बोर्ड रिजल्ट

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 2026 कल सुबह 11 बजे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मे जारी किया जाएगा। बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं व 12वीं रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी।

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14 Apr 2026, 05:38:22 AM IST

MP Board 10th 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट पासिंग मार्क्स

MP Board 10th 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कल सुबह 11 बजे जारी होगा। एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 में, छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने चाहिए। यह उत्तीर्ण मानदंड कक्षा 10वीं, 12वीं दोनों परीक्षाओं पर लागू होता है। mpresults.nic.in , mpbse.nic.in पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा।

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14 Apr 2026, 05:38:22 AM IST

MP Board 10th 12th Result 2026 Live: मोबाइल पर एमपी बोर्ड रिजल्ट का अलर्ट पाने के लिए यहां कराएं रजिस्ट्रेशन

MP Board 10th 12th Result 2026 Live: मपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कल 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ( एमपीबीएसई ) की आधिकारिक वेबसाइट https://mpbse.mponline.gov.in , mpbse.nic.in और mpresults.nic.in के अलावा www.livehindustan.com पर भी चेक कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी होते ही आपके मोबाइल फोन पर अलर्ट भी आए, तो इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और कक्षा की जानकारी देनी होगी।

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 का अलर्ट पाने के लिए यूं कराएं रजिस्ट्रेशन

- www.livehindustan.com/career/results पर जाएं।

- एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 पर क्लिक करें।

- एमपी बोर्ड के छात्र 12 वीं 2026 रिजल्ट के लिंक पर और 10वीं के छात्र 10 वीं रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

- यहां स्टूडेंट्स अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल क्लास डालकर सब्मिट करें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रिजल्ट घोषित होने पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को लाइव हिन्दुस्तान की तरफ से रिजल्ट का एसएमएस भेजा जाएगा। उस SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर स्टूडेंट्स सीधा अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

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14 Apr 2026, 05:38:22 AM IST

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: इन स्टेप्स से चेक करें एमपी बोर्ड रिजल्ट

MP Board 10th, 12th Result 2026 Live: एमपी बोर्ड रिजल्ट यूं चेक कर सकेंगे

- ऑफिशियल वेबसाइट https://mpbse.mponline.gov.in पर क्लिक करें।

- 10वीं के छात्र सेकेंडरी रिजल्ट पर और 12वीं के छात्र सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना रोल नंबर डालकर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।

- आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

- रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें।

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14 Apr 2026, 05:38:22 AM IST

MP Board 10th 12th Result 2026 Live: कंफर्म, एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कल 15 अप्रैल को घोषित होगा

MP Board 10th 12th Result 2026 Live: माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एस.ई.) मुख्य परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम दिनांक 15 अप्रैल 2026 को प्रातः 11:00 बजे मुख्यमंत्री निवास (समतत्व भवन) पर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के द्वारा घोषित किये जा जायेंगे। मण्डल द्वारा विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम ज्ञात करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वेबसाइट जिन पर परिणाम उपलब्ध रहेगा :-

1. https://mpbse.mponline.gov.in

2. https://www.digilocker.gov.in/web/dashboard/issuers

3. www.livehindustan.com

4. MOBILE APPS पर परिणाम - MPBSE MOBILE App या MP Mobile App

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