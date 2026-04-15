MP Board Result 2026: वेबसाइट स्लो होने की टेंशन? डिजिलॉकर पर मिनटों में चेक करें एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट
एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं 2026 का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। वेबसाइट क्रैश की टेंशन छोड़ें और डिजिलॉकर से तुरंत अपनी मार्कशीट कैसे चेक करें। इस बारे में पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
MPBSE MP Board Result 2026: आज 15 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) के 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 'समत्व भवन' से खुद इन नतीजों का ऐलान किया। यहां देखें एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि परीक्षा के परिणाम घोषित होने के साथ साथ वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ऐसे में वेबसाइट के स्लो होने या क्रैश होने की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास डिजिलॉकर (DigiLocker) जैसा शानदार और पक्का जुगाड़ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आप बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं।
रिजल्ट के दिन की धड़कनें और सर्वर का धोखा
हर छात्र जो इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में बैठा था, उसने पिछले कई महीनों तक दिन रात एक किया है। फरवरी और मार्च की कड़कड़ाती ठंड और फिर हल्की गर्मियों के बीच एग्जाम हॉल का वो प्रेशर अब भी जहन में ताजा होगा। अब जब नतीजे आ रहे हैं, तो लाजमी है कि हर कोई सबसे पहले अपना रिजल्ट देखना चाहेगा। लेकिन असल दिक्कत तब शुरू होती है जब आप अपना रोल नंबर लेकर mpresults.nic.in या mpbse.mponline.gov.in जैसी सरकारी वेबसाइट्स पर जाते हैं और पेज लोड ही नहीं होता। स्क्रीन पर बफरिंग का वो घूमता हुआ गोला किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। सर्वर क्रैश होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि एक ही वक्त पर जब करीब 15 20 लाख छात्र, उनके माता पिता और रिश्तेदार एक ही वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो सर्वर का बैठ जाना एकदम तय है। ऐसे में क्या घंटों इंतजार करना ही एक मात्र रास्ता है? बिल्कुल नहीं!
डिजिलॉकर (DigiLocker) पर उपलब्ध है रिजल्ट
भारत सरकार का यह बेहतरीन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ऐसे ही मुश्किल वक्त के लिए बनाया गया है। अगर आपको लग रहा है कि सरकारी वेबसाइट धोखा दे रही है, तो सीधा डिजिलॉकर का रुख करें। सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिलॉकर पर मिलने वाली आपकी 10वीं और 12वीं की डिजिटल मार्कशीट पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य है। मतलब, अगर आपको आगे कॉलेज में 11वीं कक्षा में एडमिशन लेना है या किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म में अपनी मार्कशीट लगानी है, तो आपको स्कूल से असली मार्कशीट मिलने का लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इसी डिजिटल सर्टिफिकेट से अपना सारा काम आसानी से चला सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल करना भी बच्चों का खेल है।
डिजिलॉकर पर कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
अगर आपने अभी तक डिजिलॉकर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपना रिजल्ट अपनी स्क्रीन पर पाएं:
1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से 'DigiLocker' ऐप डाउनलोड करें। आप चाहें तो कंप्यूटर पर digilocker.gov.in वेबसाइट भी खोल सकते हैं।
2. अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है, तो अपने 'आधार कार्ड नंबर' और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके तुरंत साइन अप कर लें। ध्यान रहे, उसी नंबर का इस्तेमाल करें जो आधार से जुड़ा हो क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए उस पर एक OTP आएगा।
3. अकाउंट में लॉगिन करने के बाद, 'Education' (शिक्षा) वाले सेक्शन में जाएं।
4. वहां आपको सर्च बार में 'Madhya Pradesh Board of Secondary Education' (MPBSE) टाइप करके उसे चुनना है।
5. इसके बाद, अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो 'Class X Marksheet' चुनें और अगर 12वीं में हैं तो 'Class XII Marksheet' पर क्लिक करें।
6. अब अपना पासिंग साल '2026' चुनें और अपना रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।
7. बस! 'Get Document' पर क्लिक करते ही आपकी चमचमाती हुई मार्कशीट आपके फोन में सेव हो जाएगी। इसे आप आगे के लिए डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं।
अगर इंटरनेट न चले तो क्या करें? SMS से मंगाएं रिजल्ट
हिंदुस्तान के हर कोने में तेज इंटरनेट नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट की आपाधापी में नेटवर्क भी दगा दे जाता है। ऐसे में बोर्ड ने एक ऑफलाइन सुविधा भी दी है। अपना मेसेज बॉक्स खोलिए:
10वीं के लिए: टाइप करें MPBSE10 (स्पेस दें) अपना रोल नंबर। और इसे 56263 पर भेज दें।
12वीं के लिए: टाइप करें MPBSE12 (स्पेस दें) अपना रोल नंबर। इसे भी 56263 पर भेजें।
कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर एक मेसेज गिरेगा जिसमें आपके हर विषय के नंबर और पास/फेल का स्टेटस साफ साफ लिखा होगा। UMANG ऐप भी एक और बेहतरीन सरकारी विकल्प है जहां से नतीजे देखे जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
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- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव