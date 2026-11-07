एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के डमी एडमिट कार्ड जारी, 31 दिसंबर तक कराएं सुधार, जानें पूरी प्रक्रिया
बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, डमी एडमिट कार्ड की जांच के दौरान विद्यार्थियों के नाम, विषय, परीक्षा के माध्यम और अन्य जानकारियों को ध्यान से देखना होगा।
मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) यानी एमपी बोर्ड ने साल 2027 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपने डमी एडमिट कार्ड देख सकते हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को छात्रों के एडमिट कार्ड में दर्ज जानकारियों की अच्छी तरह जांच करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी जानकारी में गलती मिलती है, तो निर्धारित शुल्क जमा करके ऑनलाइन सुधार कराया जा सकता है। इसके लिए बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
31 दिसंबर तक जमा करना होगा घोषणा पत्र
बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, डमी एडमिट कार्ड की जांच के दौरान विद्यार्थियों के नाम, विषय, परीक्षा के माध्यम और अन्य जानकारियों को ध्यान से देखना होगा। यदि किसी विवरण में गलती है, तो स्कूल निर्धारित शुल्क का भुगतान करके उसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।
ऐसे में छात्रों को भी सलाह दी जाती है कि वो अपने डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सभी जानकारियों की जांच कर लें। अगर एडमिट कार्ड में कुछ गलतियां दिखती हैं, तो परेशान ना हों, बल्कि अपने स्कूल से संपर्क करें और उसे ठीक कराएं। बता दें कि ऑनलाइन घोषणा पत्र (Declaration Form) जमा करने की प्रक्रिया 26 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। संबंधित स्कूल के प्राचार्य या अग्रेषण संस्था के प्राचार्य को जांच और सुधार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह घोषणा पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
घोषणा पत्र जमा होने के बाद मिलेंगे ओरिजिनल एडमिट कार्ड
MP बोर्ड ने साफ किया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की साल 2027 की परीक्षाओं के मूल एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड किए जा सकेंगे, जब संबंधित स्कूल की ओर से ऑनलाइन घोषणा पत्र जमा कर दिया जाएगा। इसलिए छात्रों को अपने स्कूल के संपर्क में रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके डमी एडमिट कार्ड में सभी जानकारियां सही हों।
ऐसे डाउनलोड करें डमी एडमिट कार्ड
1. डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्र सबसे पहले मध्य प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट https://mpbse.mponline.gov.in/MPBSE/MPBSE पर जाएं।
2. इसके बाद यहां आपको एग्जामिनेशन/एनरॉलमेंट फॉर्म्स के लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद Main Exam Dummy Admit Card 2027 के लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. फिर आपको आवेदन क्रमांक/रोल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा।
5. इसके बाद आपका डमी एडमिट कार्ड दिखेगा। जिसे डाउनलोड कर सकते हैं।
डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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