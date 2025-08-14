MPBSE MP Board Date Sheet 2026: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

MPBSE MP Board Date Sheet 2026 , 10th 12th Time Table : एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। वहीं, एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी और 2 मार्च को खत्म होगी।

Thu, 14 Aug 2025 09:56 AM

MPBSE MP Board Date Sheet 2026 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक चलेगी। वहीं, एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी और 2 मार्च को खत्म होगी। दोनों ही बोर्ड कक्षाओं का पहले दिन हिंदी का पेपर होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा 10 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक चलेगी। एग्जाम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। सभी उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। 15 मिनट पहले एग्जाम हॉल में एंट्री बंद कर दी जाएगी। एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले स्टूडेंट्स को उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करवाई जाएगी। 5 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिए जाएंगे।

MP Board 10th Time Table 2026 : एमपी बोर्ड हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा का टाइम टेबल 11 फरवरी हिंदी

13 फरवरी उर्दू

14 फरवरी NSQF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

17 फरवरी अंग्रेजी

19 फरवरी संस्कृत

20 फरवरी मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी

24 फरवरी गणित

27 फरवरी विज्ञान

2 मार्च सामाजिक विज्ञान

MP Board 12th Time Table 2026: यहां देखें हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा का टाइम टेबल 7 फरवरी हिंदी

9 फरवरी उर्दू, मराठी

13 फरवरी भौतिकी, अर्थशास्त्र, पोल्ट्री, मछली पालन आदि

14 फरवरी बायोटेक्नोलॉजी, गायन, वादन, तबला-पखावज

16 फरवरी संस्कृत

17 फरवरी ड्राइंग एंड डिजाइन

18 फरवरी रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन आदि

19 फरवरी मनोविज्ञान

20 फरवरी NSQF, शारीरिक शिक्षा

21 फरवरी कृषि, होम साइंस, एकाउंटेंसी

23 फरवरी जीवविज्ञान

25 फरवरी गणित

26 फरवरी राजनीति शास्त्र

27 फरवरी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस

2 मार्च समाज शास्त्र

3 मार्च भूगोल, फसल उत्पादन, स्वास्थ्य आदि

दोनों ही परीक्षाओं में 16.60 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इनमें कक्षा 10वीं के 9.53 लाख और 12वीं के 7.06 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

डीपीएसई प्रथम वर्ष परीक्षा 10 फरवरी, 13 फरवरी, 16 फरवरी और 18 फरवरी को आयोजित की जाएगी। एग्जाम सुबह 9:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक चलेगा। द्वितीय वर्ष के लिए भी समय यही होगा। परीक्षा का आयोजन 11, 14, 17 और 19 फरवरी को होगा।

एग्जाम गाइडलाइंस सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:00 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। निर्धारित समय से 15 मिनट पहले के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

कार्यक्रम में यदि शासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी।

नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके स्कूल में और स्वाध्यायी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च 2026 के बीच निर्धारित केंद्रों पर होंगी।

सभी परीक्षार्थियों को प्रातः 8:30 बजे तक कक्ष में बैठना होगा।

प्रश्न पत्र वितरण समय- सुबह 8:50 बजे, उत्तर पुस्तिका वितरण- सुबह 8:55 बजे।