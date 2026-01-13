Hindustan Hindi News
MPBSE MP Board Date Sheet 2026 : एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की डेटशीट बदली, देखें नया टाइम टेबल

संक्षेप:

Jan 13, 2026 09:54 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
MPBSE MP Board Date Sheet 2026 : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। एमपी बोर्ड ने संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। संशोधित टाइमटेबल के अनुसार 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर, जो पहले 11 फरवरी को प्रस्तावित था, अब 6 मार्च 2026 को होगा। इसी तरह 12वीं के उर्दू और मराठी विषयों की परीक्षा 9 फरवरी की जगह अब 6 मार्च को आयोजित की जाएगी। 12वीं का हिंदी का पेपर 7 फरवरी की बजाय 7 मार्च 2026 को होगा। सभी परीक्षाएं सुबह 9:00 से 12:00 बजे तक आयोजित होंगी।

MP Board 10th Time Table 2026 : एमपी बोर्ड हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा का टाइम टेबल

13 फरवरी- उर्दू

14 फरवरी - NSQF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

17 फरवरी - अंग्रेजी

19 फरवरी - संस्कृत

20 फरवरी - मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी

24 फरवरी - गणित

27 फरवरी - विज्ञान

2 मार्च - सामाजिक विज्ञान

6 मार्च - हिंदी

MP Board 12th Time Table 2026: यहां देखें हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा का टाइम टेबल

13 फरवरी भौतिकी, अर्थशास्त्र, पोल्ट्री, मछली पालन आदि

14 फरवरी बायोटेक्नोलॉजी, गायन, वादन, तबला-पखावज

16 फरवरी संस्कृत

17 फरवरी ड्राइंग एंड डिजाइन

18 फरवरी रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन आदि

19 फरवरी मनोविज्ञान

20 फरवरी NSQF, शारीरिक शिक्षा

21 फरवरी कृषि, होम साइंस, एकाउंटेंसी

23 फरवरी जीवविज्ञान

25 फरवरी गणित

26 फरवरी राजनीति शास्त्र

27 फरवरी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस

2 मार्च समाज शास्त्र

3 मार्च भूगोल, फसल उत्पादन, स्वास्थ्य आदि

6 मार्च - उर्दू, मराठी

7 मार्च - हिंदी

एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं दोनों ही परीक्षाओं में 16.60 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इनमें कक्षा 10वीं के 9.53 लाख और 12वीं के 7.06 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हैं।

एग्जाम गाइडलाइंस

सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:00 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। निर्धारित समय से 15 मिनट पहले के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

कार्यक्रम में यदि शासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी।

नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके स्कूल में और स्वाध्यायी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च 2026 के बीच निर्धारित केंद्रों पर होंगी।

सभी परीक्षार्थियों को प्रातः 8:30 बजे तक कक्ष में बैठना होगा।

प्रश्न पत्र वितरण समय- सुबह 8:50 बजे, उत्तर पुस्तिका वितरण- सुबह 8:55 बजे।

जरूरत पड़ने पर मंडल समय में बदलाव कर सकता है, जिसकी सूचना संबंधित माध्यमों से दी जाएगी।

