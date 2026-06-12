MP Board Result 2026 : एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है, छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर दर्ज कर अपना स्कोरकार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने आज यानी शुक्रवार, 12 जून 2026 को ठीक शाम 4 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा (सप्लीमेंट्री और अंक सुधार परीक्षा) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई थी, वे अब बिना किसी देरी के बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यह पल उन तमाम छात्रों के लिए बेहद अहम है जो अपनी मेहनत के दम पर अपना साल बचाना चाहते थे और पिछले कुछ समय से लगातार अपने नतीजों की राह देख रहे थे।
रोल नंबर और आवेदन क्रमांक रखें तैयार
रिजल्ट देखने के लिए आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि नतीजे पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन जारी किए गए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठने से पहले एक जरूरी काम जरूर कर लें। अपने एडमिट कार्ड को ढूंढकर अपने पास रख लें क्योंकि आपको पोर्टल पर अपना रोल नंबर और आवेदन क्रमांक दर्ज करना होगा। इन दोनों जानकारियों के बिना आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन्हें पहले से ही एक जगह लिखकर रख लें ताकि ऐन वक्त पर कोई हड़बड़ी न हो।
आखिर क्यों आयोजित की गई थी यह द्वितीय परीक्षा?
अब बात करते हैं कि आखिर यह परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और बोर्ड को इसका आयोजन क्यों करना पड़ा? दरअसल, यह द्वितीय परीक्षा उन तमाम छात्र-छात्राओं के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थी, जो इस साल की शुरुआत में हुई मुख्य बोर्ड परीक्षा में किसी वजह से सफल नहीं हो पाए थे।
इसके अलावा, इस परीक्षा में वे होनहार छात्र भी शामिल हुए थे जो पास तो हो गए थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनके नंबर उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों को अपने अंकों में सुधार (Improvement) करने का एक और बेहतरीन मौका दिया था। मध्य प्रदेश मंडल का मकसद साफ था कि किसी भी बच्चे का एक साल खराब न हो और वे पूरे जोश के साथ अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें।
पोर्टल पर बढ़ सकता है हैवी ट्रैफिक
जैसा कि अमूमन हर बड़े रिजल्ट के साथ होता है, इस बार भी वेबसाइट पर जबरदस्त दबाव देखने को मिल सकता है। नतीजे जारी होते ही एक साथ लाखों छात्र और उनके माता-पिता पोर्टल पर लॉगइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से सर्वर पर अचानक लोड बढ़ गया है।
मध्य प्रदेश मंडल ने पहले ही आगाह किया था कि अगर वेबसाइट खुलने में थोड़ा वक्त ले या एरर दिखाए, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यह एक सामान्य बात है। ऐसे में थोड़ा धैर्य रखें, कुछ मिनटों का इंतजार करें और फिर से प्रयास करें। बार-बार पेज को रिफ्रेश करने के बजाय थोड़ा रुककर कोशिश करना ज्यादा बेहतर रहेगा।
इन आसान स्टेप्स से चेक करें अपना रिजल्ट
छात्रों की सहूलियत के लिए हम यहाँ बेहद आसान तरीका बता रहे हैं जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -
सबसे पहले मध्य प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर आपको 'Exam Result' या 'MPBSE 10th/12th 2nd Exam Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
अब अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) के विकल्प का चुनाव करें।
आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर और नौ अंकों का आवेदन क्रमांक भरना होगा।
जानकारी सही-सही दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
आपका रिजल्ट और पूरा स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे अच्छे से जांच लें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव