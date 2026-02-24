MP Board Exam 2026: एमपी बोर्ड परीक्षा की आंसर कॉपी के चेकिंग की अब 'ऐप' से होगी निगरानी, बढ़ेगी पारदर्शिता

MP Board Exam 2026: एमपी बोर्ड परीक्षा की आंसर कॉपी के चेकिंग की अब 'ऐप' से होगी निगरानी, बढ़ेगी पारदर्शिता
MP Board Exam 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने अब आंसर कॉपी की चेकिंग की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य चेकिंग प्रक्रिया में तेजी लाना और काम में देरी या गड़बड़ी को रोकना है।
MPBSE MP Board Exam 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कदम उठाया है। बोर्ड अब आंसर कॉपी की चेकिंग की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य चेकिंग प्रक्रिया में तेजी लाना और काम में देरी या गड़बड़ी को रोकना है।
क्या है आंसर कॉपी चेकिंग की नई तकनीक?
वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा समाप्त होने के बाद जब आंसर कॉपी की चेकिंग का काम शुरू होगा, तब यह ऐप मुख्य भूमिका निभाएगा। पिछले वर्षों में यह शिकायतें आती थीं कि कुछ शिक्षक आसंर कॉपी चेकिंग केंद्र पर ड्यूटी से गायब रहते थे या निर्धारित कार्य समय पूरा नहीं करते थे। इस नई व्यवस्था से इन समस्याओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा।
इस ऐप के जरिए शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति, ड्यूटी पर बिताए गए घंटों और उनके द्वारा प्रतिदिन जांची गई आसंर कॉपी की संख्या का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। बोर्ड के मुख्य प्रणाली अधिकारी भूपेश गुप्ता ने बताया कि अब तक जो वेब-आधारित प्रणाली काम कर रही थी, उसे जल्द ही इस नए मोबाइल ऐप से बदल दिया जाएगा।
मूल्यांकन प्रक्रिया पर होगा सख्त पहरा
रियल-टाइम मॉनिटरिंग: बोर्ड के उच्च अधिकारी किसी भी केंद्र की प्रगति पर सीधे नजर रख सकेंगे। इससे किसी भी केंद्र पर होने वाली देरी या अनियमितताओं की पहचान तुरंत हो जाएगी।
शिक्षकों की जवाबदेही: मूल्यांकन केंद्र पर तैनात 35,000 से अधिक शिक्षकों की हर गतिविधि ऐप के जरिए रिकॉर्ड होगी।
डिजिटल रिकॉर्ड: हर दिन कितने पेपर चेक हुए, इसका सटीक डेटा बोर्ड के पास होगा, जिससे परिणाम घोषित करने में तेजी आएगी।
शिक्षकों को हाल ही में आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में इस ऐप के फीचर्स और रिपोर्टिंग के तरीके के बारे में जानकारी दी गई है। बोर्ड का प्रयास है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरी तरह से व्यवस्थित और केंद्रीकृत हो, ताकि परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।
एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षाओं का समापन 6 मार्च 2026 को होगा । वहीं, एमपी बोर्ड 12वीं परीक्षाओं का समापन 7 मार्च 2026 को होगा। इसके बाद छात्रों की आंसर कॉपी चेकिंग की जाएगी। इसके बाद एमपी बोर्ड की ओर से जल्द ही छात्रों की रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। बोर्ड की ओर से अभी तक एमपी बोर्ड रिजल्ट तिथि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।छात्रों को बता दें कि आप अपना एमपी बोर्ड रिजल्ट 2026 आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। आसानी से अपना रिजल्ट पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
