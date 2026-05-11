MPPSC SET Result OUT: एमपी सेट रिजल्ट जारी, mppsc.mp.gov.in पर चेक करें मेरिट लिस्ट
MPPSC SET Result: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) - 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी है । उम्मीदार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
MPPSC SET Result: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) - 2025 के उम्मीदवारों का इंतजार खत्म कर दिया है। आयोग ने 11 मई 2026 को परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है । यह परिणाम फिलहाल 87 प्रतिशत मुख्य भाग के लिए जारी किए गए हैं । उम्मीदार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने 31 विषयों के लिए इस परीक्षा का आयोजन 1 मार्च 2026 को किया था । वर्तमान में आयोग ने केवल 21 विषयों के परिणाम सार्वजनिक किए हैं, जबकि शेष विषयों के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है ।
किन विषयों का रिजल्ट हुआ जारी?
जिन 21 विषयों के परिणाम घोषित किए गए हैं, उनमें प्रमुख रूप से कंप्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन, अपराध विज्ञान, रक्षा और स्त्रातेजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, मराठी, गणितीय विज्ञान, संगीत, कलामंच, दर्शनशास्त्र, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, उर्दू, विजुअल आर्ट्स और योग शामिल हैं ।
87% और 13% का क्या है गणित?
एमपी पीएससी ने इस रिजल्ट को दो भागों में विभाजित किया है:
87 प्रतिशत मुख्य भाग: यह परिणाम मध्य प्रदेश शासन की वर्तमान आरक्षण नीति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है ।
13 प्रतिशत प्रोविजनल भाग: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनारक्षित (UR) वर्ग के 13-13 प्रतिशत उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल 'ऑन होल्ड' रखा गया है । यह निर्णय माननीय न्यायालय में चल रहे आरक्षण संबंधी प्रकरणों के अंतिम फैसले के बाद ही घोषित किया जाएगा ।
MP SET Result: जानें एमपी सेट क्वालिफाइंग मार्क्स (मार्क्स 300 में से)
वर्ग न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स
जनरल 40% 120
एससी एसटी 35% 105
ओबीसी (एनसीएल) 35% 105
पीडब्ल्यूडी 35% 105
चयन का आधार और कट-ऑफ
यूजीसी के नियमों के मुताबिक, परीक्षा में शामिल होने वाले कुल उम्मीदवारों में से टॉप 6 प्रतिशत अभ्यर्थियों को ही पात्र (क्वालिफाइड) घोषित किया गया है । चयन के लिए दोनों प्रश्नपत्रों (अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र और ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न पत्र) के अंकों को मिलाकर मेरिट तैयार की गई है ।
प्रमुख विषयों के कट-ऑफ (अनारक्षित वर्ग - UR):
कंप्यूटर साइंस: 174 अंक
भूगोल: 210 अंक
इतिहास: 200 अंक
मनोविज्ञान: 216 अंक
लॉ: 190 अंक
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने ब्राउज़र में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in खोलें।
'Results' सेक्शन खोजें: होमपेज पर दाईं ओर या नीचे की तरफ दिए गए 'Results' टैब पर क्लिक करें।
रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें: यहां आपको "Result - State Eligibility Test (SET) 2025 Dated 11/05/2026" नाम से एक लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
विषयवार लिस्ट (PDF) खोलें: क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें 21 अलग-अलग विषयों के सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।
अपना रोल नंबर ढूंढें: अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो 'Ctrl + F' दबाएं और अपना रोल नंबर टाइप करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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