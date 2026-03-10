Hindustan Hindi News
Mar 10, 2026 09:11 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MP SET ANSWER KEY 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET) 2026 की ‘आंसर की’ आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। आंसर की के साथ-साथ आयोग ने उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट भी पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध करा दी है।

MP SET ANSWER KEY 2026: MP SET आंसर की 2026 जारी, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां देखें

MP SET ANSWER KEY 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET) 2026 की ‘आंसर की’ आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

आंसर की के साथ-साथ आयोग ने उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट भी पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध करा दी है। इससे छात्र यह देख पाएंगे कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किस प्रश्न का क्या विकल्प चुना था। यह पारदर्शिता उम्मीदवारों को उनके संभावित अंकों का अनुमान लगाने में मदद करेगी।

आपत्ति दर्ज करने का मिला मौका

आयोग ने केवल आंसर की जारी नहीं की है, बल्कि छात्रों को उस पर अपनी राय देने का भी अवसर दिया है। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आयोग द्वारा जारी किए गए किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वे ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

समय सीमा: आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को एक निश्चित समय सीमा दी गई है। लिंक सक्रिय होने के 5 दिनों के भीतर छात्रों को अपनी चुनौतियां सबमिट करनी होंगी।

प्रक्रिया: आपत्ति दर्ज करने के लिए छात्र को संबंधित प्रश्न के समर्थन में प्रामाणिक स्रोत या प्रूफ भी अपलोड करने होंगे। बिना ठोस सबूत के किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा का स्वरूप और महत्व

एमपी सेट परीक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में 'असिस्टेंट प्रोफेसर' के पदों पर भर्ती के लिए एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। 2026 की इस परीक्षा में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में दो पेपर आयोजित किए गए थे: सामान्य पेपर और विषय आधारित पेपर।

कैसे डाउनलोड करें आंसर की और रिस्पॉन्स शीट?

अभ्यर्थी इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना डेटा चेक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Model Answer Key' के टैब पर क्लिक करें।

3. "State Eligibility Test (SET) 2026 - Provisional Answer Key" के लिंक का चयन करें।

4. आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें सभी विषयों के सही उत्तर दिए गए होंगे।

5. अपनी व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

अगला कदम: फाइनल आंसर की और रिजल्ट

प्रोविजनल आंसर की पर प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा आयोग के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो उत्तर में सुधार किया जाएगा और उसके बाद 'फाइनल आंसर की' जारी की जाएगी। अंतिम परिणाम इसी फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

एमपी सेट परीक्षा का स्तर इस बार मध्यम से कठिन था, इसलिए कट-ऑफ में थोड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

