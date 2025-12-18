Hindustan Hindi News
MP SET 2025 Postponed: MPPSC Defers State Eligibility Test; Revised Exam Dates to be Announced Soon
MP SET 2025 Postponed: एमपी SET परीक्षा 2025 स्थगित, जल्द जारी होगी नई एग्जाम डेट; यहां पढ़े नोटिस

MP SET 2025 Postponed: एमपी SET परीक्षा 2025 स्थगित, जल्द जारी होगी नई एग्जाम डेट; यहां पढ़े नोटिस

संक्षेप:

MP SET 2025 Exam Postponed: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली एमपी सेट परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।

Dec 18, 2025 01:59 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MP SET 2025 Exam Postponed: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2025 की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आयोग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली एमपी सेट परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों में हलचल बढ़ गई है जो पिछले काफी समय से इस परीक्षा के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे थे।

क्यों स्थगित की गई परीक्षा?

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने यह कदम कुछ प्रशासनिक और तकनीकी कारणों के चलते उठाया है। आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, आयोग ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वे कौन से विशिष्ट कारण थे जिनकी वजह से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा।

क्या थी पहले की तारीख?

पहले घोषित शेड्यूल के अनुसार, MP SET 2025 की परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जानी थी। यह परीक्षा कुल 31 विषयों के लिए आयोजित होने वाली थी, जिसमें राज्य भर के कई केंद्रों पर हजारों छात्र बैठने वाले थे। लेकिन अब 11 जनवरी 2026 को यह परीक्षा नहीं होगी।

नई तारीखों का इंतजार

आयोग ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचना पर ही भरोसा करें।

तैयारी के लिए मिला अतिरिक्त समय परीक्षा स्थगित होने से वे उम्मीदवार जिनका कोई विषय अभी तक पूरा नहीं हुआ था, उन्हें अब रिविजन और बेहतर तैयारी के लिए कुछ और समय मिल गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उम्मीदवारों को इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी बात

वेबसाइट चेक करते रहें: नई तारीखों और एडमिट कार्ड संबंधी जानकारी के लिए नियमित रूप से mppsc.mp.gov.in पर विजिट करें।

तैयारी जारी रखें: परीक्षा रद्द नहीं हुई है, केवल स्थगित हुई है। इसलिए अपनी पढ़ाई की लय को न टूटने दें।

अफवाहों से बचें: सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी फेक न्यूज पर ध्यान न दें।

मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (SET) उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आयोग नई तारीखों का ऐलान कब करता है ताकि उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो सके।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
