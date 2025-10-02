MP SET 2025 Notification : एमपी सेट की घोषणा, UGC NET व CSIR सिलेबस से 31 विषयों में जनवरी में होगा एग्जाम

MP SET 2025 Notification : एमपी सेट का आयोजन 31 विषयों में होगा। इनका सिलेबस यूजीसी नेट व सीएसआईआर नेट के समान होगा। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

Thu, 2 Oct 2025 08:17 AM

MP SET 2025 Notification : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि एमपी सेट परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होगी। हालांकि आयोग ने परीक्षा की सटीक तारीख अभी जारी नहीं की है। एमपी सेट का आयोजन 31 विषयों में होगा। इन विषयों का सिलेबस यूजीसी नेट (UGC NET ) व यूजीसी सीएसआईआर नेट (UGC CSIR NET) की परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार ही होगा। एमपीपीएससी ने कहा है कि सेट परीक्षा 2025 का विस्तृत विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन संबंधी जानकारी जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

इन 31 विषयों में होगी एमपीपीएससी सेट परीक्षा रसायन विज्ञान

वाणिज्य

संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग

अपराधशास्त्र

रक्षा और रणनीतिक अध्ययन

पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान

अर्थशास्त्र

अंग्रेजी

भूगोल

हिन्दी

इतिहास

गृह विज्ञान

विधि

पुस्तकालय एव सूचना विज्ञान

जीव विज्ञान

प्रबंधन

गणितीय विज्ञान

नृत्य

दर्शनशास्त्र

शारीरिक शिक्षा

भौतिक विज्ञान

राजनीति विज्ञान

मनोविज्ञान

मराठी

संगीत

सस्कृत

समाजशास्त्र

परम्परागत संस्कृत विषय (ज्योतिष, प्राच्य, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र)

उर्दू

चित्रकला

योग

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPPSC ) राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर पात्र उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश सेट परीक्षा आयोजित कर रहा है।