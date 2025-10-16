MP SET : एमपी सेट के लिए आवेदन 25 अक्टूबर से, परीक्षा UGC NET सिलेबस से, जानें अहम तिथियां

संक्षेप: MP SET 2025 Notification : एमपीपीएससी एमपी सेट परीक्षा 11 जनवरी 2026 रविवार को कराएगा। एमपी सेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक चलेंगे।

MP SET 2025 Notification : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एमपीपीएससी 11 जनवरी 2026 रविवार को एमपी सेट परीक्षा का आयोजन करेगा। एमपी सेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक चलेंगे। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी www.mponline.gov.in या www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPPSC ) राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर पात्र उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश सेट परीक्षा आयोजित कर रहा है।

क्या है योग्यता राज्य पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी आवश्यक है। स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। पीएचडी उपाधि धारकों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

भोपाल सहित 12 शहरों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र सेट-2025 के लिए शहडोल, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, रीवा, खरगोन और रतलाम में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।

एमपी सेट का आयोजन 31 विषयों में होगा। इन विषयों का सिलेबस यूजीसी नेट (UGC NET ) व यूजीसी सीएसआईआर नेट (UGC CSIR NET) की परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार ही होगा।

इन 31 विषयों में होगी एमपीपीएससी सेट परीक्षा रसायन विज्ञान

वाणिज्य

संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग

अपराधशास्त्र

रक्षा और रणनीतिक अध्ययन

पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान

अर्थशास्त्र

अंग्रेजी

भूगोल

हिन्दी

इतिहास

गृह विज्ञान

विधि

पुस्तकालय एव सूचना विज्ञान

जीव विज्ञान

प्रबंधन

गणितीय विज्ञान

नृत्य

दर्शनशास्त्र

शारीरिक शिक्षा

भौतिक विज्ञान

राजनीति विज्ञान

मनोविज्ञान

मराठी

संगीत

सस्कृत

समाजशास्त्र

परम्परागत संस्कृत विषय (ज्योतिष, प्राच्य, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र)

उर्दू

चित्रकला

योग

महत्त्वपूर्ण तिथियां एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि25.10.2025

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि20.11.2025

त्रुटि सुधार की अवधि30.10.2025 से 22.11.2025

परीक्षा शुल्क मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), EWS, एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए- रु. 250/ (रु. 40/- पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय)

अन्य श्रेणियां व मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए- रु. 500/ (रु. 40/- पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय)

त्रुटि सुधार - रु. 50/- प्रति सुधार सत्र

परीक्षा योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

परीक्षा सत्र की अवधि बिना अन्तराल के 03 घंटे की होगी।

राज्य पात्रता परीक्षा में कुल दो प्रश्न-पत्र होंगे- प्रथम प्रश्न-पत्र (अनिवार्य)- सामान्य प्रश्न-पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude) वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न 50 (पचास) होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 (सौ) अंकों का होगा।

द्वितीय प्रश्न-पत्र (ऐच्छिक)- यह प्रश्न पत्र चयनित विषय का होगा। इसमें कुल 100 (सौ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 (दो सौ) अंकों का होगा।

प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या पूर्णांक परीक्षा अवधि प्रथम (अनिवार्य)50 प्रश्न, सभी अनिवार्य 100 03 घंटे

द्वितीय (वैकल्पिक)100 प्रश्न, सभी अनिवार्य 200

560 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के पद खाली