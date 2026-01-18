MP Rojgar Panjiyan 2026: रोजगार पंजीयन हो गया है एक्सपायर? नए पोर्टल पर रिन्यूअल की पूरी जानकारी

संक्षेप: MP Rojgar Panjiyan 2026 के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जानें। नए आकांक्षा युवा पोर्टल, समग्र ID ऑथेंटिकेशन और मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए वन-क्लिक रिन्यूअल के बारे में जानें।

मध्यप्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए एक हम जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप राज्य में निकलने वाली सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके पास वैध रोजगार पंजीयन (Employment Registration) होना अनिवार्य है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने रोजगार पोर्टल में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब पंजीयन और रिन्यूअल की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल और एडवांस हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस नए बदलाव का मुख्य उद्देश्य उन तकनीकी समस्याओं को दूर करना है जिनका सामना युवाओं को अक्सर करना पड़ता था, जैसे कि ओटीपी (OTP) न आना या सर्वर डाउन होने की समस्या। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से मिनटों में अपना पंजीयन अपडेट कर सकते हैं।

नया पोर्टल - 'आकांक्षी युवा' पहल सरकार ने इस पोर्टल के फंक्शन्स को काफी बेहतर बनाया है। अब पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको 'आकांक्षी युवा पंजीयन' के नाम से नया विकल्प दिखाई देगा। यह पोर्टल न केवल पंजीयन की सुविधा देता है, बल्कि यहां से आप रोजगार मेलों की जानकारी, करियर पोर्टल और विभिन्न सरकारी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं।

रिन्यूअल की आसान प्रक्रिया, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यदि आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रिन्यूअल के लिए आपको फिर से लंबे-चौड़े फॉर्म भरने या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहां इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है:

1. वेबसाइट पर विजिट करें: सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

2. ऑथेंटिकेशन चुनें: पोर्टल पर आपको लॉगिन के लिए कई विकल्प मिलेंगे जैसे पासवर्ड, ओटीपी, सीएससी (CSC) या आधार ऑथेंटिकेशन ।

3. समग्र आईडी का उपयोग: सबसे सरल तरीका समग्र आईडी (Samagra ID) और कैप्चा डालकर ओटीपी प्राप्त करना है।

4. डैशबोर्ड में प्रवेश: ओटीपी दर्ज करते ही आप अपने व्यक्तिगत डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, जहाँ आपकी प्रोफाइल और पुराने पंजीयन की स्थिति दिखाई देगी।

5. एक क्लिक में रिन्यूअल: डैशबोर्ड पर आपको 'नवीनीकरण' (Renewal) का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आपका पंजीयन अगले 3 वर्ष के लिए सफलतापूर्वक रिन्यू हो जाएगा।

प्रोफाइल अपडेट और नई विशेषताएं नए पोर्टल पर आप अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं:

शिक्षा की जानकारी: आप अपनी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन (जैसे BCA) और अन्य क्वालिफिकेशन को उनके पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी और ग्रेड के साथ अपडेट कर सकते हैं।

कार्य अनुभव: यदि आपके पास किसी कार्य का अनुभव है, तो आप उसे भी प्रोफाइल में जोड़ सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

सहमति और प्राथमिकता: पोर्टल अब आपसे आपकी पसंद भी पूछता है, जैसे कि क्या आप न्यूनतम 12,650 रुपये के वेतन पर कार्य करने के इच्छुक हैं या अपना निजी डेटा साझा करने की सहमति देते हैं।