MP Police Constable bharti: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें ये 10 खास बातें

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 11:25 AM
कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में 7,500 कॉन्स्टेबलों की सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस एगजाम की एक तरफ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में आपको ये अच्छे से जानना चाहिए कि एग्जाम कब होगा। सितंबर में आवेदन करने के एक महीने बाद अक्टूबर में 30 तारीख को एग्जाम होगा, इसलिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आइए जानें
- आवेदन की प्रक्रिया आज 15 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2025 रखी गई है, अगर कोई करेक्शन करानी है, तो 4 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं।
- किन पदों पर वैकेंसी-इस भर्ती में सब-इंस्पेक्टर (SI), सूबेदार, स्टेनो और सहायक उपनिरीक्षक (ASI) जैसे पदों पर भी नियुक्ति होगी।
- अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आवेदन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एसटी के लिए उम्मीदवार का 8वीं क्लास पास और अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है।
- अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि मंडल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए विभिन्न शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे और दो पालियों में एगजाम होगा।
- सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। परीक्षा का लेवल हाई स्कूल एग्जाम पर बेस्ड होगा। वेतन 19,500-62,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी।
- आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद फिर online form-police constable recruitment test 2025 लिंक पर क्लिक करिए। अब आप अपनी पर्सनल, एकेडेमिक जो भी जानकारी मांगी गई है, वो भरें। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें ।
- आवेदन फीस इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये प्रति पेपर और एससी, एसटी, ओबीसी आदि को 250 रूपये प्रति पेपर देना होगा।
- फिजिकल के लिए उम्मीदवार का अनारक्षित व ओबीसी वर्ग की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी और सीना बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए।
- गोरखा, गढ़वाल, कुमाऊं, मराठा, एससी, एसटी को लंबाई में नियमनुसार छूट होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए लंबाई 155 सेमी निर्धारित है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर में सेंटर तय किए जाएंगे। 30 अक्टूबर 2025 से परीक्षा शुरू होगी।
