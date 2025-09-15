MP Police Constable bharti: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करें आवेदन, जानें ये 10 खास बातें

कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में 7,500 कॉन्स्टेबलों की सीधी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस एगजाम की एक तरफ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में आपको ये अच्छे से जानना चाहिए कि एग्जाम कब होगा। सितंबर में आवेदन करने के एक महीने बाद अक्टूबर में 30 तारीख को एग्जाम होगा, इसलिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आइए जानें