MP Police Vacancy : एमपी पुलिस में एक और बंपर भर्ती, ASI व सूबेदार की 500 वैकेंसी, इस बार बड़ा बदलाव

MP Police Vacancy : 8 साल बाद आई एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनो भर्ती में एक बड़ा बदलाव दिखेगा। पहली बार शीघ्रलेखक पद के लिए पहली परीक्षा व शॉर्टहैंड टाइपिंग प्रायोगिक परीक्षा के अंक को मिलाकर अंतिम सूची बनेगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 09:26 AM
MP Police Vacancy : एमपी पुलिस में एक और बंपर भर्ती, ASI व सूबेदार की 500 वैकेंसी, इस बार बड़ा बदलाव

MP Police Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल भर्ती निकालने के बाद एक और बंपर भर्ती निकाल दी है। एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस मुख्यालय गृह विभाग के तहत सूबेदार (अनुसचिवीय), स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कुल 500 पदों पर भर्ती निकाली है। एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार, स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। 3 अक्तूबर से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा 10 दिसंबर से शुरू होगी। इन पदों के लिए 8 साल बाद भर्ती आई है। यह परीक्षा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, जबलपुर, नीमच, रीवा, सागर, सतना और सीधी में आयोजित होगी।

पदों और वैकेंसी

सूबेदार अनुसचिवीय स्टेनोग्राफर , सामान्य शाखा- 90 पद

सूबेदार अनुसचिवीय स्टेनोग्राफर , विशेष शाखा- 10 पद

एएसआई अनुसचिवीय सामान्य शाखा- 110 पद

एएसआई अनुसचिवीय मैदानी इकाई- 220 पद

एएसआई अनुसचिवीय विशेष शाखा- 55 पद

एएसआई अनुसचिवीय अपराध अनसंधान विभाग - 15 पद

वेतनमान -

सूबेदार - 36200-114800

एएसआई - 19500-6200

क्या है योग्यता

1. सूबेदार (अनुविभागीय) स्टेनो

क. हायर सेकेंडरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) में उत्तीर्ण।

ख. मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद/बोर्ड/पॉलिटेक्निक/आईटीआई या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिपि (शॉर्ट-हैंड) 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा उत्तीर्ण।

ग. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रणाली प्रमाणन परीक्षा (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र हिन्दी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

घ. इलेक्ट्रोनिक्स विभाग और कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रदायन (DOEACC) द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण

या

ङ. शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से ‘कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) में एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

या

घ. मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय/आईटीआई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण।

या

ङ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान/समीक्षामुक्त विश्वविद्यालयों से कम्प्यूटर डिप्लोमा

एएसआई - सहायक उप निरीक्षक (अनुसचीय)

क. मान्यता प्राप्त किसी मंडल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) प्रणाली (12वीं) उत्तीर्ण।

ख. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रणाली प्रमाण पत्र परीक्षा (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र हिन्दी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

ग. इंजीनियरिंग डिग्री एमएसीए / बीसीए (कम्प्यूटर साइंस / सूचना-प्रौद्योगिकी) या ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पोलिटेकनिक डिप्लोमा

या

ग. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और कम्प्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन (DOEACC) द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण

या

ग. शासकीय मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से "कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)" में एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

या

ग. मान्यता प्राप्त पोलिटेकनिक /संस्थान /कॉलेज /विश्वविद्यालय /आई.टी.आई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण।

या

ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान सभी/मुक्त विश्वविद्यालयों से कम्प्यूटर डिप्लोमा

लंबाई कितनी हो

सूबेदार व एएसआई पद - , पुरुष - 162 सेमी, महिलाएं - 152 सेमी

आयु सीमा

न्यूनतम : 18 साल

अधिकतम : 33 साल

रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी।

देखें नोटिफिकेशन

चयन प्रक्रिया- पहली बार प्रायोगिक परीक्षा के लिए भी अंक तय

भर्ती परीक्षा दो चरणों में होगी। पहले चरण में 100 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, बौद्धिक क्षमता व गणित- विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में दस्तावेज़ सत्यापन व प्रायोगिक परीक्षा (टंकण/ आशुलिपि) ली जाएगी । वहीं पहली बार शीघ्रलेखक पद के लिए पहली परीक्षा व शॉर्टहैंड टाइपिंग प्रायोगिक परीक्षा के अंक को मिलाकर अंतिम सूची बनेगी। दोनों परीक्षा के लिए 100-100 अंक तय किए हैं।

