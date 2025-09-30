MP Police Vacancy 2025: last date extended mpesb mp police constable Bharti recruitment mp esb mppeb peb dates MP Police Vacancy : राहत, 7500 एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, देखें नई तिथियां, Career Hindi News - Hindustan
MP Police Vacancy : राहत, 7500 एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, देखें नई तिथियां

MP Police Constable Vacancy 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल की सीधी भर्ती के लिए अब 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 08:03 AM
MP Police Constable Vacancy 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB) ने नोटिस जारी बताया है कि पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल की सीधी भर्ती के लिए अब 6 अक्टूबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। जबकि फॉर्म में करेक्शन अब 8 अक्टूबर तक किया जा सकता है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर और करेक्शन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर थी। जिन योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर 6 अक्टूबर तक अब आवेदन कर सकते हैं। सितंबर में आवेदन करने के एक महीने बाद अक्टूबर में 30 तारीख को एग्जाम होगा, इसलिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है।

भर्ती की खास बातें

योग्यता

अनुसूचित जनजाति : 8वीं पास

अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग : 10वीं पास

आयु सीमा

न्यूनतम : 18 साल

अधिकतम : 33 साल

