परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 और 22 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल यानी परीक्षा पैटर्न का भी ध्यान रखना चाहिए।

एमपी बोर्ड सूबेदार एएसआई एडमिट कार्ड जारी

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस सूबेदार (स्टेनोग्राफर) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 और 22 नवंबर 2026 को किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच कर लें। इसके अलावा परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल यानी परीक्षा पैटर्न का भी ध्यान रखना चाहिए। किस टॉपिक्स से कितने सवाल पूछे जाएंगे, ये जानना भी जरूरी है, ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को आसानी से हल किया जा सके।

कुल 655 पदों पर भर्ती इस भर्ती अभियान के तहत विज्ञापन संख्या 40-A के अंतर्गत सूबेदार (स्टेनोग्राफर) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई के कुल 655 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की गई

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

1. उम्मीदवार सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

2. इसके बाद होमपेज पर Admit Card या Recruitment Test सेक्शन पर क्लिक करें।

3. यहां Subedar (Stenographer) and Assistant Sub-Inspector Recruitment Test 2026 के लिंक को चुनें।

4. फिर, अब अपना 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।

5. इसके बाद निर्धारित फॉर्मेट में अपनी जन्मतिथि भरें।

6. माता के नाम के शुरुआती दो अक्षर और आधार नंबर के आखिरी चार अंक दर्ज करें।

7. स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरें।

8. अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।

9. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा। उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।

10. एडमिट कार्ड का PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में ये डिटेल्स जरूर करें चेक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। यदि व्यक्तिगत जानकारी या परीक्षा से संबंधित किसी विवरण में गलती मिलती है, तो जल्द से जल्द परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करें।

अभ्यर्थी एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर चेक करें:

उम्मीदवार का नाम और फोटो।

रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर।

परीक्षा की तारीख और रिपोर्टिंग टाइम।

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता।

MP Police ASI, Subedar Steno Exam Pattern 2026: कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न? एमपी पुलिस सूबेदार (स्टेनोग्राफर) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती की चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन और प्रायोगिक परीक्षा होगी।

पहला चरण: लिखित परीक्षा पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे। परीक्षा से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं-

परीक्षा की अवधि: 2 घंटे

कुल प्रश्न: 100

अधिकतम अंक: 100

प्रश्नों का प्रकार: बहुविकल्पीय (MCQ)

परीक्षा की भाषा: हिंदी

मार्किंग स्कीम लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर देने या किसी प्रश्न को हल नहीं करने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यानी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

इन तीन विषयों से पूछे जाएंगे प्रश्न

विषय- अंक

सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान- 40

बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि- 30

विज्ञान और सरल अंक गणित- 30

कुल- 100