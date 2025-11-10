Hindustan Hindi News
MP Police SI Vacancy 2025: ग्रैजुएट फौरन करें एमपी पुलिस में 500 एसआई-सूबेदार पदों पर आवेदन, लास्ट डेट आज

MP Police SI Vacancy 2025: ग्रैजुएट फौरन करें एमपी पुलिस में 500 एसआई-सूबेदार पदों पर आवेदन, लास्ट डेट आज

संक्षेप: MP Police SI Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी बोर्ड (MPESB) की ओर से आज 10 नवंबर 2025 को राज्य पुलिस विभाग में 500 सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा।

Mon, 10 Nov 2025 09:19 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MP Police SI Recruitment 2025 Apply Online: मध्य प्रदेश कर्मचारी बोर्ड (MPESB) की ओर से आज 10 नवंबर 2025 को राज्य पुलिस विभाग में 500 सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज 10 नवंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक का समय दिया गया है। लिखित परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के कुल 500 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसमें सब इंस्पेक्टर के कुल 472 पद हैं जबकि सूबेदार के 28 पद हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन-

प्री, मेन्स व फिजिकल टेस्ट । प्रारंभिक परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी। प्री में सफल होने पर मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) होगी। अंत में इंटरव्यू होगा।

प्रीलिम्स पैटर्न

प्रीलिम्स एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि दो घंटे की होगी। पीईटी में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाने पर ही अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन्स में एक तिहाई अंक की होगी।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

