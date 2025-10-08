MP Police SI Bharti: more than two children are ineligible for MP Police SI recruitment mpesb mp esb mppeb MP Police SI Bharti : दो से अधिक बच्चे वाले एमपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए अयोग्य, जानें क्या है पूरी शर्त, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MP Police SI Bharti: more than two children are ineligible for MP Police SI recruitment mpesb mp esb mppeb

MP Police SI Bharti : दो से अधिक बच्चे वाले एमपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए अयोग्य, जानें क्या है पूरी शर्त

MP Police SI Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से निकाली गई एमपी पुलिस एसआई भर्ती में वे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 02:07 PM
share Share
Follow Us on
MP Police SI Bharti : दो से अधिक बच्चे वाले एमपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए अयोग्य, जानें क्या है पूरी शर्त

MP Police SI Vacancy 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से निकाली गई एमपी पुलिस एसआई भर्ती में वे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। राज्य सरकार के नियम के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो, उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा।

आपको बता दें कि एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के कुल 500 पदों पर भर्ती निकाली है। करीब 8 साल बाद एमपी पुलिस एसआई भर्ती आई है। सब इंस्पेक्टर के कुल 472 पद हैं जबकि सूबेदार के 28 पद हैं। रिक्तियों में सूबेदार, उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल), उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी जिला पुलिस बल) शामिल हैं। एमपी एसआई भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा 9 जनवरी 2026 से होगी। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है।

लंबाई कितनी हो

सूबेदार व एएसआई पद - पुरुष - 167.5 सेमी,

महिलाएं - 152.4 सेमी

सीना बिना फुलाए - 81 सेमी। फुलाकर - 86 सेमी

आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष (राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट लागू).

ये भी पढ़ें:एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट esb.mp.gov.in पर जारी

योग्यता

जिनके पास मध्य प्रदेश का का डोमिसाइल नहीं है, वे जनरल पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

चयन

प्री, मेन्स व फिजिकल टेस्ट। प्रारंभिक परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी। प्री में सफल होने पर मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) होगी। अंत में इंटरव्यू होगा।

प्रीलिम्स पैटर्न

प्रीलिम्स एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि दो घंटे की होगी। पीईटी में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाने पर ही अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन्स में एक तिहाई अंक की होगी।

इन विषयों से आएंगे प्रश्न

(एक) हिन्दी भाषायी बोध;

(दो) अंग्रेजी भाषायी बोध;

(तीन) विश्लेषणात्मक क्षमता;

(चार) इतिहास;

(पाँच) भूगोल;

(छ:) विज्ञान;

(सात) नागरिक शास्त्र;

(आठ) बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान;

(नौ) तर्कशक्ति;

(दस) करेंट अफेयर्स

प्रीलिम्स परीक्षा दो घंटे की होगी जिसमें कुल 100 अंक के मल्टीपल चॉइस सवाल आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन्स एग्जाम में दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में दो सेक्शन होंगे। हर सेक्शन 150 अंकों का होगा। इस तरह कुल 600 अंक होंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे।

फिजिकल टेस्ट

फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर की दौड़, गोला फेंक व लंबी कूद होंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें दौड़, कूद और गोला फेंक होंगे। 800 मीटर की दौड़ के 40 अंक, लंबी कूद के लिए 30 अंक और गोला फेंक के लिए 30 अंक रहेंगे। इंटरव्यू 50 अंको का होगा।

अहम तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि: 27 अक्टूबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 10 नवंबर 2025

एप्लीकेशन सुधार की तिथि: 15 नवंबर 2025 तक

लिखित परीक्षा की तिथि: 9 जनवरी 2026 से शुरू

आवेदन करने की फीस

अनारक्षित - 500 रुपये

ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस (केवल मध्य प्रदेश निवासी- 250 रुपये

MP Police Mp Police Bharti MP Police Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।